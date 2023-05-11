交通部全面推「行人專用時項」 高虹安：竹市將新增7處

台南日前發生母女過馬路遭轉彎車撞上母傷女死的悲劇，引起全台關注，交通部長王國材昨天表示，要求全台各縣市全面推動行人專用時相、行人早開時相。新竹市長高虹安說，新竹市現有17處行人專用時相，之後會再增加7處路口，也會模擬相關交通數據，兼顧行車需求與行人安全。

高虹安說，台灣近來被貼上「行人地獄」標籤，最近在台南也發生母女過馬路不幸被撞，女童因此身亡的事情，交通部已經發函各地要推動行人專用時項，新竹市的部分有17處路口已經設有行人專用時項，預計會再增加7處行人專用時項的路口。

高虹安說，行人專用時項盤點理由包含路行設計、車流量、行人通過流量與壅塞程度與易肇事件數等，也有民眾討論到新竹交通現況，若增加行人專用時相，是不會會讓新竹更塞車？

高虹安說，因此已要求交通處推行（行人專用時項）之前要跑過交通數據模擬，就可以知道行人專用時項的秒數設計應該是多少，地方會全力配合中央政策進行，地方會依據數據細部專業微調。