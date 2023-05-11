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交通部全面推「行人專用時項」 高虹安：竹市將新增7處

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天出席凍卵補助記者會會後受訪談及行人專用時相議題。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安今天出席凍卵補助記者會會後受訪談及行人專用時相議題。圖／竹市府提供

台南日前發生母女過馬路遭轉彎車撞上母傷女死的悲劇，引起全台關注，交通部長王國材昨天表示，要求全台各縣市全面推動行人專用時相、行人早開時相。新竹市長高虹安說，新竹市現有17處行人專用時相，之後會再增加7處路口，也會模擬相關交通數據，兼顧行車需求與行人安全。

高虹安說，台灣近來被貼上「行人地獄」標籤，最近在台南也發生母女過馬路不幸被撞，女童因此身亡的事情，交通部已經發函各地要推動行人專用時項，新竹市的部分有17處路口已經設有行人專用時項，預計會再增加7處行人專用時項的路口。

高虹安說，行人專用時項盤點理由包含路行設計、車流量、行人通過流量與壅塞程度與易肇事件數等，也有民眾討論到新竹交通現況，若增加行人專用時相，是不會會讓新竹更塞車？

高虹安說，因此已要求交通處推行（行人專用時項）之前要跑過交通數據模擬，就可以知道行人專用時項的秒數設計應該是多少，地方會全力配合中央政策進行，地方會依據數據細部專業微調。

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