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桃園知名購物中心假日周邊狂塞 加入交管動線

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市華泰名品城每逢假日周邊道路車流壅塞，警方與業者開會討論改善辦法，未來假日將有交通管制。圖/警方提供
桃園市華泰名品城每逢假日周邊道路車流壅塞，警方與業者開會討論改善辦法，未來假日將有交通管制。圖/警方提供

桃園市知名購物中心「華泰名品城」假日人潮眾多，周邊道路常因民眾停等接送及排隊進入商場壅塞，近來隨著鄰近置地廣場開幕，問題愈發嚴重。桃園市警察局、交通局為此與業者開會研議改善辦法，13日起，華泰名品大道假日中午12時至下午4時將禁止右轉青昇路，警方提醒民眾預先規劃路線。

警方指出，青埔重劃區以高鐵桃園站為中心，周邊賣場、商場林立，大型公共建設及文化、休閒場域也陸續興建啟用，已成桃園交通運輸和休憩旅遊重點區域，而華泰名品城在其中規模最大，更是交通熱點，因此改善方式以華泰為核心，朝「強化進場路線指引與管制、優化停車場進出與導引、調整離場主要路線」方向著手。

桃園市警局交通大隊指出，未來，華泰名品城進場車輛將優先引導到華泰三期停車場，並以華泰名品大道外側車道作為等待進場動線，車位停滿後才依序開放再二期、一期停車場，若車輛仍持續增加，則引導顧客利用永信路、洽溪路作為進場替代路線。離場部分，未來華泰名品大道假日中午12時至下午4時將禁止右轉青昇路，民眾車輛需左轉從青埔路、領航北路離開。

交大表示，目前辦法已經實施，後續將觀察交通狀況，滾動式調整及改善，促進交通順暢。

桃園市華泰名品城每逢假日周邊道路車流壅塞，警方與業者開會討論改善辦法，未來假日將有交通管制。圖/警方提供
桃園市華泰名品城每逢假日周邊道路車流壅塞，警方與業者開會討論改善辦法，未來假日將有交通管制。圖/警方提供
桃園市華泰名品城每逢假日周邊道路車流壅塞，警方與業者開會討論改善辦法，未來假日將有交通管制。圖/警方提供
桃園市華泰名品城每逢假日周邊道路車流壅塞，警方與業者開會討論改善辦法，未來假日將有交通管制。圖/警方提供
桃園市華泰名品城每逢假日周邊道路車流壅塞，警方與業者開會討論改善辦法，未來假日將有交通管制。圖/警方提供
桃園市華泰名品城每逢假日周邊道路車流壅塞，警方與業者開會討論改善辦法，未來假日將有交通管制。圖/警方提供

華泰名品城

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