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六福村改善狒狒區 專家複勘：符合要求

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
六福村狒狒。圖／林務局提供
六福村狒狒。圖／林務局提供

農委會林務局等專家昨天上午複勘六福村狒狒區改善情況，判定大致已符合改善要求，建議再增設2處不固定餵食點、增加遮陽設施和2到3公尺高的高光滑平面，以防再度脫逃；由於狒狒數量清點仍未完成，林務局也要求園方6個月內完成清點及晶片施打登註記工作。

六福村透過聲明稿表示，已完成6項狒狒區改善計畫項目，包含加強防逃設施、防逃脫演練、緩衝區樹木清理、出入口控管、增加餵食點及空拍機掌握。

針對狒狒數量，林務局也指出，農科院已與國家高速網路與計算中心合作，建立雲端空間供影像儲存及計算，已初步完成AI辨識模型，便於日後掌握。

昨天上午林務局、農委會畜牧處、新竹縣農業處、台北市立動物園等單位，以及農科院所長陳政文及師大教授王穎等人，針對3月狒狒逃脫事發當時建議的改善項目進行複查，認為大致已符合改善要求。

林務局表示，狒狒區原僅1條電牧線防止動物脫逃，加裝至4條，另要求每天以空拍機掌握狒狒狀況，增設監視器達14支，一旦狒狒穿越圍籬，系統會即時發報園方管理員，並記錄穿越影像，一旦狒狒再脫逃將立即啟動預警通報及防脫逃計畫。

狒狒 空拍機 農委會

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