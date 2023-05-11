天坑事件 竹縣府限豐邑10天提搶險計畫

豐采520建案施工不當疑釀竹北市莊敬六街路面崩塌，時代力量立委邱顯智、王婉諭昨與受災社區管委會向監察院陳情，要求調查工安與環安問題；竹縣府緊急開會決議，豐邑建設10天內不提出緊急搶險計畫及彙整有意義監測資料供判讀，將暫停縣內該公司所有建案使用執照核發及申報勘驗。豐邑建設表示「目前暫無回應」。

立委邱顯智說，豐采520建案原本規畫為13層樓的百貨，豐邑建設後來二次變更設計，規避環評，竹縣府核准過期建照的變更申請，無視環評審查委員意見，放水相關程序，環保局前代理局長羅仕臣已遭彈劾，監委也應調查相關問題。

豐采520附近的大有可為社區蔡姓主委指出，截至5月8日中午，已有4244人連署提出訴求，要求建案周圍重新進行多點地質鑽探，開挖深度3倍水平距離內的建築物，進行結構安全鑑定，問題區域盡速完成安全改善後須經第三方公正單位驗證。

立委王婉諭說，自救會訴求非常清楚，應從重新啟動地質調查開始，了解地下的狀況，是否符合當時的評估與施工建議等，確保居民和建物的安全。

竹縣府回應，昨與會專家委員一致強烈要求豐邑面對問題，要求10天內提送緊急搶險計畫，並在專案小組會議上提交可信、彙整過的監測數據，只要其中一項沒達到，縣府會立即暫停豐邑在縣內所有建案的申報勘驗及核發相關執照，沒有模糊空間；豐邑公司也答應將重整團隊，全力配合專案小組。