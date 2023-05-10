吊臂砸中捷列車1死8傷 桃捷查沿線41處工地潛在威脅

台中捷運沿線旁大樓工地空中吊臂墜落砸中列車造成死傷，桃園大眾捷運公司總經理莊英震今午表示遺憾，同時指示工安、運務等相關處室，立即派員巡查沿線可能威脅機埸捷運軌道安全的任何危險因子，並進行預防性清除。

桃捷公司指出，統計機捷沿線有41處建案施作，無論吊車吊掛機械或大型建案海報懸掛是否飄浮等狀況都一一掌握，拍照記錄做為查察要求業者改善的依據。

除了地面巡檢外，桃捷公司也強化列車司機員回報機制，要求只要沿線軌道有異物，或車前方視線內出現異狀，都要提高警覺立刻回報，以維護人車安全。