吊臂砸中捷列車1死8傷 桃捷查沿線41處工地潛在威脅
台中捷運沿線旁大樓工地空中吊臂墜落砸中列車造成死傷，桃園大眾捷運公司總經理莊英震今午表示遺憾，同時指示工安、運務等相關處室，立即派員巡查沿線可能威脅機埸捷運軌道安全的任何危險因子，並進行預防性清除。
桃捷公司指出，統計機捷沿線有41處建案施作，無論吊車吊掛機械或大型建案海報懸掛是否飄浮等狀況都一一掌握，拍照記錄做為查察要求業者改善的依據。
除了地面巡檢外，桃捷公司也強化列車司機員回報機制，要求只要沿線軌道有異物，或車前方視線內出現異狀，都要提高警覺立刻回報，以維護人車安全。
桃捷公司運務、工安等部門下午完成地面及軌道雙重巡檢，回報無任何危害列車及軌道的異物入侵。莊英震要求，針對沿線這41處建案現埸，納入重大工安巡檢重點，定期定時查詢回報。
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