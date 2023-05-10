桃竹苗通勤月票分案公開 竹竹最低每月只要288元

由桃園、新竹及苗栗4縣市組成的「桃竹竹苗生活圈通勤月票」籌備小組今公布4種月票方案，新竹縣市間最低每月只要288元、竹竹苗699、桃竹竹799、桃竹竹苗1200元，待中央審定及軟體開發完成後將正式上路。

桃竹竹苗4縣市在今年3月舉行籌備會議，攜手向行政院爭取「公共運輸月票補助方案」，今天公布4種月票補助方案，預計5月底前提送申請計畫，以爭取中央的5億元補助。

4種月票方案內容分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」，未來桃竹竹苗民眾在4縣市內的公眾運輸可依照月票，供自由搭配乘坐，促進民眾搭乘大眾運輸工具。

新竹縣府指出，由於受疫情影響，公共運輸旅次流失近4成，根據票證公司提供資料，去年10月4縣市公共運輸乘車情形，台鐵占7成、公車占近3成，由於4縣市通勤、通學的民眾搭乘的交通工具各有不同，在新竹縣政府設置Youbike後，也有縣市通學、通勤民眾採用Youbike或搭配公車，或是居住在縣市交會地帶的民眾，搭乘公車前往鄰近縣市就醫、就學。

桃竹竹苗生活圈通勤月票目前正就技術面及營運規則，與票卡公司、運輸業者討論，待中央審定及軟體開發完成後正式上路，未來「桃竹竹苗4縣市」生活圈通勤、通學的民眾，可在4縣市範圍內搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等，不僅可大幅減輕民眾乘車負擔，也盼藉此鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，以緩解道路交通，更節能減碳，保護環境。