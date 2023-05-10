豐邑所有建案恐遭暫停核照 竹縣府硬起來下令建商配合

豐采520建案施工不當疑釀莊敬六街路面崩塌，新竹縣府祭出新一波處罰，要求建商豐邑建設提出緊急改善計畫，若豐邑不配合，不排除將暫停全縣豐邑建設旗下所有建案的使用執照核發及申報勘驗。

新竹縣府嚴正強調，若豐邑建設未針對此次事件提出相關緊急改善計畫，縣府就不排除將豐邑建設於縣轄內的建案暫停申報勘驗及核發相關執照，以維護縣民的公共安全，縣府也重申，沒有數據佐證安全，工地就不復工，沒有達成鄰損事件和解，就不發使用執照，全力保障民眾權益與安全。

新竹縣府說明，豐采520工地已依規勒令停工，針對道路、車輛及鄰房等損害，依據新竹縣建築爭議事件處理辦法立案列管，只要建商未改善完成或未與車輛受損害人、居民等利害關係人達成和解，縣府就不予核發使用執照。據新竹縣府掌握，豐邑建設在新竹縣還有4處興建中的建案尚未取得使用執照。

縣府工務處指出，危害公共安全事件發生後，縣府主動聯繫要求建商提出災害發生後緊急搶險計畫報府審查，內容須包含道路安全維持計畫、周邊道路地質鑽探報告、持續性的透地雷達安全觀測報告、工地地下室基礎及擋土穩定工程施工計畫等，緊急搶險計畫將邀集專案小組、市公所及住戶推薦的專業人士進行審查，透過緊急搶險計畫的執行，避免災害擴大及惡化。

針對大有可為社區提出的訴求，新竹縣府也做出回應，包含地質鑽探、周邊建物結構安全鑑定、問題區域盡速完成改善等，縣府站在維護縣民的權益，將要求建商把以上訴求納入上述的緊急搶險計畫，及後續申請工地復工審查的條件。