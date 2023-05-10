海拔3150公尺流標11次 雪山三六九山莊520展開拆建工程

雪霸國家公園管理處辦理雪山主峰線369山莊拆除重建，但高山工程建材運輸困難，流標達11次，去年9月間終於發包 成功，山莊原地拆除重建工程將在5月20日展開，雪管處在附近已設置可供24名山友搭帳棚的臨時營地；重建後的369山莊將從一層擴大為兩層半，預計2025年完工，成為台灣國際級登山路線的地標建築物，提供山友更優質服務。

標高3886公尺的雪山主峰是享譽國際登山路線「聖稜線」的門戶，每年吸引許多國內外登山愛好者，369山莊是雪山登頂前最重要住宿點，可容納106名山友住宿，但建築物當年由林務局東勢林管處興建，迄今逾40年，建物老舊且結構受損，因此雪管處爭取重建，但施工地點高達海拔3150公尺，運輸建材就是一大挑戰，數年前辦理招標就乏人問津，籌建經費也因物料上漲缺工等因素增加，去年第12次招標終於完成發包。

雪管處表示，先前籌建油婆蘭、瓢簞2棟山屋，因規模、量體較小，建材僅約20餘噸，由黑鷹直升機支援吊掛建材，但369山莊建材總量高達1500噸，工程招標未限定廠商採取何種運輸方式，可用索道、齒合式單軌、人力、直升機或其他方式，目前承包廠商使用柴油引擎的單軌車道運輸，從雪山登山口到施工地點長度約7公里。

369山莊5月20日起點交給施工廠商並進行相關拆建工程，屆時將封閉山莊及廁所、廚房等相關附屬設施，雪管處呼籲山友非經許可，請勿擅自進入工地或使用相關設施，以免觸法。

至於山友關切臨時營地的使用狀況，雪管處表示，臨時營地設置木棧板30個，因總量管制其中規畫24個供24名山友使用，其餘6個為公務及志工使用，請山友依入園許可證分配的營位號碼使用。木棧板尺寸長、寬為210公分，適合二人帳搭設，由於營地空曠且無自然遮蔽掩體，請山友務必正確搭設帳棚及拉綁營繩，避免帳篷損壞或內帳漏水。