好市多A肝莓未依法通報 中市府重罰200萬
美式賣場好市多接連爆出莓果驗出A肝病毒事件，台中市政府今天以食管署在4月10日邊境抽驗，檢出A肝病毒，好市多台中二家分公司知悉後，未依食安法向衛生局通報，重罰這二家分公司各100萬元。
台中市診所醫師施勝桓說，A型肝炎可能出現全身倦怠等不適症狀，最怕有猛爆性肝炎風險，診所近期有家庭因全家都吃到問題莓果，舉家自費來打A肝疫苗，A肝疫苗分成人與兒童劑型都是打2劑。
一名病患表示，A肝病毒潛伏期最多可達數十日，甚至一個月，打疫苗2周就有抗體，所以在跟病毒搶時間趕快來打。依疾管署公告，A型肝炎每劑費用在1130至2200元。
衛生局說明，好市多總公司在發現產品有危害衛生安全後，已在4月11日通知台中兩家分公司下架，但這二家分公司未通報衛生局，且遲至4月28日才通知會員回收；另在4月28日晚間媒體曝光科克蘭冷凍三種綜合莓，市府4月29日緊急派員前往稽查前，這兩家分公司仍未依法向衛生局通報，涉違反食品安全衛生管理法第7條第5項規定。
衛生局說明，好市多台中二家公司不僅未依法通報，更延遲2周以上才通知會員回收，顯不符市民對於企業責任的期待，祭出食安法，重罰這二家公司各100萬元。
衛生局說明，健康關懷簡訊發出4942則後，截至昨日下午五時，收到144人回報身體有疑似A型肝炎症狀，台中市各轄區衛生所陸續關懷追蹤。呼籲民眾如有出現疑似A型肝炎症狀，請盡速至醫療院所就醫，並主動告知醫師曾食用疑似風險莓果，以利醫師評估、檢驗。台中市A型肝炎IgM檢驗醫療機構可至台中市衛生局網站https://www.health.taichung.gov.tw/2348926/post查詢。
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