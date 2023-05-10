快訊

Google發表會凌晨登場！Pixel 7a夠香？首款摺疊機Pixel Fold在台上市？連平板也有…新品預測看這裡

恐怖一瞬間影片曝光！興富發工地吊車31樓掉落 釀中捷1死8傷

解放軍航母佔位台灣東部 真能如大陸所願東西夾擊？

好市多A肝莓未依法通報 中市府重罰200萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市府聯合稽查小組前往好市多台中店確認問題苺果退貨情形。圖／中市府提供
台中市府聯合稽查小組前往好市多台中店確認問題苺果退貨情形。圖／中市府提供

美式賣場好市多接連爆出莓果驗出A肝病毒事件，台中市政府今天以食管署在4月10日邊境抽驗，檢出A肝病毒，好市多台中二家分公司知悉後，未依食安法向衛生局通報，重罰這二家分公司各100萬元。

台中市診所醫師施勝桓說，A型肝炎可能出現全身倦怠等不適症狀，最怕有猛爆性肝炎風險，診所近期有家庭因全家都吃到問題莓果，舉家自費來打A肝疫苗，A肝疫苗分成人與兒童劑型都是打2劑。

一名病患表示，A肝病毒潛伏期最多可達數十日，甚至一個月，打疫苗2周就有抗體，所以在跟病毒搶時間趕快來打。依疾管署公告，A型肝炎每劑費用在1130至2200元。

衛生局說明，好市多總公司在發現產品有危害衛生安全後，已在4月11日通知台中兩家分公司下架，但這二家分公司未通報衛生局，且遲至4月28日才通知會員回收；另在4月28日晚間媒體曝光科克蘭冷凍三種綜合莓，市府4月29日緊急派員前往稽查前，這兩家分公司仍未依法向衛生局通報，涉違反食品安全衛生管理法第7條第5項規定。

衛生局說明，好市多台中二家公司不僅未依法通報，更延遲2周以上才通知會員回收，顯不符市民對於企業責任的期待，祭出食安法，重罰這二家公司各100萬元。

衛生局說明，健康關懷簡訊發出4942則後，截至昨日下午五時，收到144人回報身體有疑似A型肝炎症狀，台中市各轄區衛生所陸續關懷追蹤。呼籲民眾如有出現疑似A型肝炎症狀，請盡速至醫療院所就醫，並主動告知醫師曾食用疑似風險莓果，以利醫師評估、檢驗。台中市A型肝炎IgM檢驗醫療機構可至台中市衛生局網站https://www.health.taichung.gov.tw/2348926/post查詢。

台中市食安處長傅瓊慧（中）帶隊聯合稽查好市多北台中店追查苺果案通報作業。圖／中市府提供
台中市食安處長傅瓊慧（中）帶隊聯合稽查好市多北台中店追查苺果案通報作業。圖／中市府提供

好市多 A肝莓果 台中市 肝炎 衛生局 醫師

延伸閱讀

好市多A肝莓拖17天公布 吳秀梅：日後將加快一周公告

好市多A肝莓果風暴挨批慢半拍 吳秀梅提新送檢方式

吃到好市多A肝莓怎麼辦？羅一鈞曝「這年齡層」民眾風險高

好市多A肝莓果風暴 消保處要求5月11日前提賠償方案

相關新聞

吃到好市多A肝莓怎麼辦？羅一鈞曝「這年齡層」民眾風險高

美式賣場好市多販售進口科克蘭冷凍三種綜合莓及藍莓，被檢驗出A型肝炎病毒。民眾恐慌吃到冷凍莓果會染上A肝，疾管署副署長羅一...

好市多A肝莓未依法通報 中市府重罰200萬

美式賣場好市多接連爆出莓果驗出A肝病毒事件，台中市政府今天以食管署在4月10日邊境抽驗，檢出A肝病毒，好市多台中二家分公...

好市多A肝莓拖17天公布 吳秀梅：日後將加快一周公告

好市多冷凍莓果4月10日檢驗出A肝病毒陽性，多日來引發食安風波，食藥署長吳秀梅今天表示，依照食安法，業者有15天的時間可...

衛福部應預防性公告防食安疑慮 薛瑞元：這不太合理

好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」早在3月27日受理報驗，並於4月10日驗出A肝病毒陽性，據「自由時報」報導，本該在隔天或下...

好市多A肝莓延燒多日 食藥署說明「5疑似個案均檢驗陰性」

A肝莓風暴延燒多日，食藥署今針對好市多的污染產品舉行記者會說明，食藥署長吳秀梅表示，邊境檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件及「...

A肝莓果未預防性公告遭質疑 薛瑞元：不太適當的做法

A肝莓果風波持續延燒，外界質疑為何不在預防性下架時，同步預防性公告。衛福部長薛瑞元今天表示，預防性公告是不太適當的做法，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦