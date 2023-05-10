台南女童被撞死全台關注 竹市逐一檢討行人流量大路口

台南一對母女日前過斑馬線被轉彎車輛撞上，造成3歲女童慘死、媽媽重傷悲劇，引發全國關注，交通部長王國材今天公開要求各縣市先調整「行人專用時相」，保護行人安全。竹市府交通處指出，部分行人流量大路口已實施行人專用時項，未來也會逐一檢討其他行人流量大路口，優先評估調整號誌時制。

王國材說，昨天已經要求交通部轉知22縣市道安會報，馬上全面推動行人專用時相、行人早開時相。希望當行人號誌綠燈過馬路時，車輛號誌都是紅燈，讓行人安全通過，不要搶左右轉路權撞到，若短期各縣市沒辦法做到，要求趕快行人專用時相、行人早開時相，避免人車衝突。

竹市府交通處說明，目前新竹市在行人流量大的路口已實施行人專用時相，例如新竹車站、三民國小、清華大學南校區、動物園及巨城等；而實施行人早開時相的地點，例如經國路牛埔路口、馬偕醫院、西門國小等。

交通處認為，每個路口交通狀況不一，需要因地制宜，路口號誌規畫必須考量到路口條件、交通特性、車流轉向交通量、行人流量等資料進行最適當的設計，才能兼顧行車效率與行人安全。

至於交通部長王國材建議行人專用時相、行人早開時相，新竹市交通處說明，市府也會就行人流量大路口逐一檢討，優先來評估調整號誌時制，提升行人安全。