快訊

解放軍航母佔位台灣東部 真能如大陸所願東西夾擊？

生死瞬間！第一車廂倖存乘客：清楚看到吊臂卡軌道…列車撞上去

搭中捷遇劫！父親被砸頭破血流 她在殘破車廂中發抖實況直播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南女童被撞死全台關注 竹市逐一檢討行人流量大路口

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市慈雲路與埔頂二路交通流量大。記者張裕珍／攝影
新竹市慈雲路與埔頂二路交通流量大。記者張裕珍／攝影

台南一對母女日前過斑馬線被轉彎車輛撞上，造成3歲女童慘死、媽媽重傷悲劇，引發全國關注，交通部長王國材今天公開要求各縣市先調整「行人專用時相」，保護行人安全。竹市府交通處指出，部分行人流量大路口已實施行人專用時項，未來也會逐一檢討其他行人流量大路口，優先評估調整號誌時制。

王國材說，昨天已經要求交通部轉知22縣市道安會報，馬上全面推動行人專用時相、行人早開時相。希望當行人號誌綠燈過馬路時，車輛號誌都是紅燈，讓行人安全通過，不要搶左右轉路權撞到，若短期各縣市沒辦法做到，要求趕快行人專用時相、行人早開時相，避免人車衝突。

竹市府交通處說明，目前新竹市在行人流量大的路口已實施行人專用時相，例如新竹車站、三民國小、清華大學南校區、動物園及巨城等；而實施行人早開時相的地點，例如經國路牛埔路口、馬偕醫院、西門國小等。

交通處認為，每個路口交通狀況不一，需要因地制宜，路口號誌規畫必須考量到路口條件、交通特性、車流轉向交通量、行人流量等資料進行最適當的設計，才能兼顧行車效率與行人安全。

至於交通部長王國材建議行人專用時相、行人早開時相，新竹市交通處說明，市府也會就行人流量大路口逐一檢討，優先來評估調整號誌時制，提升行人安全。

流量 交通部長 馬偕醫院

延伸閱讀

全台速推行人專用時相 王國材：盼從車本轉為人本交通

交通部長要推「行人專用時相」 北市已設置622處

中國官方仍未開放！陸客來台望穿秋水 交部：無具體時程

台南母女斑馬線遭撞一死一傷　交通部長愧疚抱歉：全台立即推行人專用時相

相關新聞

桃園國道客運尖峰班班客滿 民眾抱怨猶如「搭車地獄」

國道客運9005、9023都是北桃園前往台北的重要通勤公車，每條路線採聯營方式，皆由2家客運公司營運。有民代收到陳情，2...

台積電來龍科…桃園德龍國小恐廢校？張善政：絕不廢

桃園市政府爭取台積電到龍潭科學園區三期設廠，恐讓龍潭區德龍國小面臨廢校危機，引發地方關注。議員劉熒隆今呼籲市府應提供明確...

桃竹竹苗公共運輸4種月票出爐 最低月繳288元搭到飽

桃竹竹苗大眾運輸月票專案經4縣市初步討論，新竹市政府今天公布4種月票方案，分別為「竹竹」每月288元，「竹竹苗」699元...

台南女童被撞死全台關注 竹市逐一檢討行人流量大路口

台南一對母女日前過斑馬線被轉彎車輛撞上，造成3歲女童慘死、媽媽重傷悲劇，引發全國關注，交通部長王國材今天公開要求各縣市先...

竹市光埔重劃區龍山公園改善今開工 打造共融式遊戲場

新竹市龍山公園鄰近關埔國小、光武國中等學校，為光埔重劃區畫定的都會型公園，市府有鑒於公園設施老舊與步道不平，今年在與地方...

「企鵝妹」環島來新竹人氣旺 高虹安打招呼親送這些小物

南韓知名實況主「企鵝妹」（Jinny柳允進）近日到台灣展開徒步環島，透過直播紀錄環島過程引起熱議。企鵝妹今天已經步行到新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦