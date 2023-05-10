竹市光埔重劃區龍山公園改善今開工 打造共融式遊戲場

新竹市龍山公園鄰近關埔國小、光武國中等學校，為光埔重劃區畫定的都會型公園，市府有鑒於公園設施老舊與步道不平，今年在與地方問卷調查、開說明會溝通後，於今天展開「龍山公園暨周邊環境改善工程」，將打造共融式遊戲場，預計明年2024年2月完工。

竹市府城銷處指出，光埔重劃區開發完成後周邊住宅社區林立，公園周邊設施老舊且使用頻繁，市府聽取地方意見後，將延伸步行城市概念至公園，目標龍山公園改造後串聯兒童遊戲場、探索遊戲場、活動草場及樹林廣場等4大區域，方便民眾遊憩。

市長高虹安說，龍山公園改造完成後將化身為全齡層、多功能的休憩場域，包含地景溜滑梯、沙坑、高架攀爬遊具及鳥巢盪鞦韆等共融式遊戲場，不同年齡需求皆能在這座森林公園裡找到適合的遊具。

此外，龍山公園環境改善也將一併重新順平及人行道，設置路口植栽緩衝帶，保留轉角安全停等區域，並以多元鋪面材質重新鋪設園內環狀步道串聯多個出入口，方便民眾進出的同時更能有效降低行人風險，落實步行城市理念。

為了方便附近學童使用，龍山公園將重新梳理樹木景觀、保留活動綠地，供鄰近學生校外教學、表演或遊玩多用途功能，園外人行道也整合台電、中油等管線單位協助移設，考量無障礙設施規定，並於各節點設置高低矮燈，點綴夜間景觀並提升安全性。