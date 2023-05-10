快訊

解放軍航母佔位台灣東部 真能如大陸所願東西夾擊？

生死瞬間！第一車廂倖存乘客：清楚看到吊臂卡軌道…列車撞上去

搭中捷遇劫！父親被砸頭破血流 她在殘破車廂中發抖實況直播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市光埔重劃區龍山公園改善今開工 打造共融式遊戲場

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
龍山公園暨周邊環境改善工程今天開工，預計明年2月完工。圖／竹市府提供
龍山公園暨周邊環境改善工程今天開工，預計明年2月完工。圖／竹市府提供

新竹市龍山公園鄰近關埔國小、光武國中等學校，為光埔重劃區畫定的都會型公園，市府有鑒於公園設施老舊與步道不平，今年在與地方問卷調查、開說明會溝通後，於今天展開「龍山公園暨周邊環境改善工程」，將打造共融式遊戲場，預計明年2024年2月完工。

竹市府城銷處指出，光埔重劃區開發完成後周邊住宅社區林立，公園周邊設施老舊且使用頻繁，市府聽取地方意見後，將延伸步行城市概念至公園，目標龍山公園改造後串聯兒童遊戲場、探索遊戲場、活動草場及樹林廣場等4大區域，方便民眾遊憩。

市長高虹安說，龍山公園改造完成後將化身為全齡層、多功能的休憩場域，包含地景溜滑梯、沙坑、高架攀爬遊具及鳥巢盪鞦韆等共融式遊戲場，不同年齡需求皆能在這座森林公園裡找到適合的遊具。

此外，龍山公園環境改善也將一併重新順平及人行道，設置路口植栽緩衝帶，保留轉角安全停等區域，並以多元鋪面材質重新鋪設園內環狀步道串聯多個出入口，方便民眾進出的同時更能有效降低行人風險，落實步行城市理念。

為了方便附近學童使用，龍山公園將重新梳理樹木景觀、保留活動綠地，供鄰近學生校外教學、表演或遊玩多用途功能，園外人行道也整合台電、中油等管線單位協助移設，考量無障礙設施規定，並於各節點設置高低矮燈，點綴夜間景觀並提升安全性。

「市府用心，市民安心！」高虹安說，感謝所有市民朋友的參與，今日開工只是個起點，市府會努力讓工程如期如質完成，讓市民們可以擁有最優質的公園，盡快看到龍山公園的嶄新風貌。

龍山公園暨周邊環境改善工程今天開工，預計明年2月完工。圖／竹市府提供
龍山公園暨周邊環境改善工程今天開工，預計明年2月完工。圖／竹市府提供

人行道 重劃區 高虹安

延伸閱讀

台南女童命喪路口 嘉市議員籲改善人行道 黃敏惠：安全比方便重要

竹市警掃黑專案 查獲毒品、詐欺案成果豐碩

520熱門結婚登記日碰周六 竹市府提醒新人提前預約

永恆之丘積水竹市議會新聯線黨團將赴監察院檢舉前市府

相關新聞

桃園國道客運尖峰班班客滿 民眾抱怨猶如「搭車地獄」

國道客運9005、9023都是北桃園前往台北的重要通勤公車，每條路線採聯營方式，皆由2家客運公司營運。有民代收到陳情，2...

台積電來龍科…桃園德龍國小恐廢校？張善政：絕不廢

桃園市政府爭取台積電到龍潭科學園區三期設廠，恐讓龍潭區德龍國小面臨廢校危機，引發地方關注。議員劉熒隆今呼籲市府應提供明確...

好強的高中生 半自學跨類拿全國技能分區賽第一

苗栗縣頭份市興華高中3年級學生楊敦傑念的是普通科，他靠著自學，跨類挑戰今年第53屆全國技能競賽分區賽，拿下網頁技術組第一...

台南女童被撞死全台關注 竹市逐一檢討行人流量大路口

台南一對母女日前過斑馬線被轉彎車輛撞上，造成3歲女童慘死、媽媽重傷悲劇，引發全國關注，交通部長王國材今天公開要求各縣市先...

竹市光埔重劃區龍山公園改善今開工 打造共融式遊戲場

新竹市龍山公園鄰近關埔國小、光武國中等學校，為光埔重劃區畫定的都會型公園，市府有鑒於公園設施老舊與步道不平，今年在與地方...

「企鵝妹」環島來新竹人氣旺 高虹安打招呼親送這些小物

南韓知名實況主「企鵝妹」（Jinny柳允進）近日到台灣展開徒步環島，透過直播紀錄環島過程引起熱議。企鵝妹今天已經步行到新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦