「企鵝妹」環島來新竹人氣旺 高虹安打招呼親送這些小物

南韓知名實況主「企鵝妹」(Jinny柳允進)近日到台灣展開徒步環島,透過直播紀錄環島過程引起熱議。企鵝妹今天已經步行到新竹,行經市政府前方中正路時,市長高虹安現身送上冰棒、毛巾、扇子與防蚊貼片等小物,歡迎她來到新竹。企鵝妹又驚又喜,事後用英文表示「不敢相信市長來跟我打招呼耶」。

企鵝妹外型甜美人氣高,昨天走進新竹縣市後吸引不少民眾上前要合照、送東西等、今天近中午徒步到了新竹市區,高虹安也注意到企鵝妹環島消息,特地到中正路等待企鵝妹,送上小物替企鵝妹加油打氣。

正好上周竹塹媽祖文化祭剛落幕,高虹安挑選了幾個適合環島的竹塹媽祖文化祭的周邊小物送給企鵝妹,有毛巾及扇子,還準備了新竹市消防局搜救犬的防蚊貼片,有感今日中午天氣炎熱,也貼心送上新竹有名的814冰棒(草莓口味)讓企鵝妹消消暑。

高虹安也用英文向企鵝妹自介自己是新竹市長,雖然兩人互動短暫,仍讓企鵝妹留下深刻印象,忍不住說「I can't believe city mayor came to say hello, CITY MAYOR!」