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六福村狒狒區環境複檢 增監視器擴大監測

中央社／ 新竹縣10日電

六福村狒狒逃逸卻死於圍捕槍下事件，六福村今天配合農委會林務局環境複檢，園區完成改善防逃設施、教育訓練等，並以空拍機拍攝、增監視器擴大監測角度，掌握圈養環境。

針對六福村狒狒案，農委會林務局日前會勘六福村發現諸多缺失而要求改善，林務局今天會同新竹縣政府、專家學者等前往複查。

會後六福村發布新聞資料指出，配合政府單位進行第一階段狒狒區環境複檢，這次改善檢驗項目有防逃設施處理，在園區圍牆上方新增3條白鐵電牧導線，導線間距參考林務局電圍網規、電牧器加高與電牧導線材質更換。

六福村說，園區出入口區域增設地面電牧導線，降低動物逃脫可能性。同時也修剪圍牆外樹木，與圍牆保持2至3米的安全距離。

六福村同時也增加餵食點，預計共設置4處餵食點，目前已完成增設2處，增進各狒狒族群與個體取食機會與環境豐富度。

六福村說，現場嚴格執行出入狒狒區控管，安排2至3名戒護人員駐守狒狒區，進行展場戒護、電壓檢測與紙本紀錄，並另有1至2名人員例行環境巡守。

六福村指出，園區在3月下旬起，透過空拍機拍攝建立每日空拍圖檔案，掌握圈養環境狀況。

六福村說，針對狒狒園區改善計畫，除改善6大項目，此區域原有2支監視器，園區也預計主動增設12支，現階段已安裝4支，完工後總數量為14支，增加監測角度。

至於後續複查是否能合乎專家標準，六福村表示，等待專家會議討論，園區一定會全力配合改善。

六福村 狒狒 空拍機

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