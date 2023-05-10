死亡車禍全國降幅最高 苗栗縣長鍾東錦宣示打造友善行人安全空間

苗栗縣交通事故30日內死亡減少人數全國第一名，縣長鍾東錦宣示朝零容忍努力，認為智慧路標系統、人行環境工程發生效果，要求團隊持續精進，打造更友善行人安全空間。

交通部最近公布各縣市交通事故30日內死亡人數，苗栗縣從前年120人，降到86人，減少34人，全國第一名，至於第二名的台北市從130人降至107人，鍾東錦認為縣府團隊近年來大力推動智慧路標、人行環境工程有成效。

鍾東錦說，最近台灣交通被外國媒體報導為「行人地獄」，縣府戒慎恐懼，人行環境工程部分，學校、醫院、圖書館及易肇事路段周邊路口行人空間改善計畫第二期，再爭取1.8億元，還有智慧路標，友善行人更安全，希望不要有死亡車禍，苗栗縣去年減少人數全國第一名，今年再接再厲努力。

縣府工務處指出，營建署、交通部及經濟部中小企業處，加上縣款，前年、去年投入逾7.2億元人行環境工程、智慧路標，漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫，核定4億7843萬元，易肇事路段周邊路口行人空間改善計畫第二期，核定1億8000萬元，目前都設計中。

此外，縣府運用中小企業處200萬元補助，加上縣款682萬元，去年在20處無號誌路口建置智慧路標，結果事故大幅降低5成，其中，苗栗市建中街、社寮街口前年發生13件事故，裝設以後幾乎沒有發，縣府今年預算350萬元，調查評估在8至9處路口，設置智慧路標。