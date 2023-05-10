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工時超時、油錢代墊？駕駛抗議桃園客運剝削 業者否認

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃客司機今和桃園市產業總工會今天到市府前開記者會，批評桃客剝削，甚至要求司機代墊油錢。桃客則否認相關指控。記者朱冠諭／攝影
桃客司機今和桃園市產業總工會今天到市府前開記者會，批評桃客剝削，甚至要求司機代墊油錢。桃客則否認相關指控。記者朱冠諭／攝影

桃園市多所高中學生專車，傳出因桃園客運駕駛荒，面臨停駛或路線減併，共約120條路線、5000位學生將受影響。桃客司機今和桃園市產業總工會今天到市府前開記者會，批評桃客剝削，甚至要求司機代墊油錢，難怪離職率居高不下。市府表示，將介入了解駕駛工時是否超時。桃客則否認相關指控。

「壓榨我們司機，這問題一天沒解決，司機永遠會缺。」桃客司機李浤茂表示，桃客近日公告，加油站儲放的款項快要不足，但處理方式不是補足油錢，而是要求若餘額不足時由司機自己墊付，雖一周後終於開始補款，但桃客根本是習慣性欺負基層司機，自己一個月更只有3、4天休假，才能跟同業領同水平的薪資

桃產總顧問吳嘉浤說，學生專車停駛爭議，經營層難辭其咎，其實桃客長期壓榨司機，這幾年都是罰款大戶，包括2016年董事長詐領交通部補助款被法院判刑、2020年造假司機工時被罰220萬、去年又因高層內鬥不發加班費。

吳嘉浤表示，基層司機老是面臨高工時、管理制度混亂的環境，難怪近年桃客的離職率居高不下、人力不足，交通局應立即介入，從根本改善桃客司機的工時、薪資、管理制度等問題，才是解決之道。

「絕對沒有要求司機代墊。」桃客回應，代墊一事應為以訛傳訛，公司皆有請中油於桃客車輛加油前先確認車隊油卡餘額，避免餘額不足，若真的出現不夠付的情況，公司也備有現金，可馬上聯繫站上送款項至加油站。

桃客也提到，駕駛嚴重缺工是全市普遍面臨的問題，駕駛工時都會遵守相關法令，若有缺失也會配合主管機關改正。

市府表示，針對桃客離職率高、人力不足等問題，交通局會持續進行駕駛員補助訓練費用、就業獎金、薪資補貼等相關補貼政策，協助業者招募駕駛員、留住駕駛員人力，強化駕駛員穩定性，讓桃客駕駛員有更好的工作環境；交通局和勞動局也會共同瞭解桃客是否有超時情形。

工時 薪資 離職

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