快訊

中捷重大意外！施工鐵架倒塌貫穿車廂 至少8人受傷送醫

吃到好市多A肝莓怎麼辦？羅一鈞曝「這年齡層」民眾風險高

沒那麼簡單！美國心臟協會解析燕麥營養真相：當早餐吃需注意一事

狒狒脫逃案林務局複查 六福村配合增電牧網數量

中央社／ 新竹縣10日電

六福村狒狒逃逸卻死於圍捕槍下案，林務局今天複查六福村改善情況後指出，初步判定在防止狒狒脫逃的作為，六福村有依要求增加電牧網數量等，是否合乎標準，待專家後續確認。

農委會林務局保育組科長鄭伊娟今天在會後接受媒體聯訪表示，今天查看重點之一為防止狒狒脫逃部分，上次已要求六福村須增加防逃電牧線設置數量，以及要求電牧線距離不可以過寬等，初步查看六福村有配合施作，但有無達到專家要求標準，會進行後續會議確認。

鄭伊娟說，上次發現在緩衝區外側有植栽樹木過近問題，一旦樹木生長過長或傾倒，狒狒即有機會攀爬逃出，因此要求改善，今天查看初步認為已有進行樹木修剪與移除，未來也會要求六福村要進行定期修剪等作業，後續將由專家給與建議。

她指出，此外也要求要增加餵食點與飼養環境豐富化等，目前查看增加2處餵食點，六福村有加強環境豐富化等。

鄭伊娟指出，在進入狒狒區的門口處須有人員控管改善項目，經查看發現六福村有派員駐點，以避免狒狒再逃情形。

她說，六福村另有主動增加攝影機，但此部分並未列上次的改善項目中；至於功用為何，會再請六福村補充說明。

鄭伊娟指出，有關狒狒施打晶片部分，目前六福村有規劃進行捕捉，預計會在期限內完成。至於今天複查詳細情形是否合乎規範，將待專家學者會議釐清再說明。

六福村向中央社記者表示，會全力配合改善，再次感謝林務局日前會同各界專家學者協助園方，共同解決問題。

林務局於3月31日邀集相關專家查看六福村園區狒狒飼養環境及放養場域，要求六福村須在1個月內完成防逃設施改善及人員教育訓練，並於6個月內完成狒狒種類數量盤點及植晶片。

六福村 狒狒

延伸閱讀

林務局複查六福村狒狒區 專家：還要開會檢討改善情況

東非狒狒之死已過逾一個月 林務局明將赴六福村複查

六福村狒狒案改善完成報告遞交 竹縣府：將邀專家複查

六福村狒狒案估5月中複查 動團籲竹縣府同意公開

相關新聞

桃園國道客運尖峰班班客滿 民眾抱怨猶如「搭車地獄」

國道客運9005、9023都是北桃園前往台北的重要通勤公車，每條路線採聯營方式，皆由2家客運公司營運。有民代收到陳情，2...

台積電來龍科…桃園德龍國小恐廢校？張善政：絕不廢

桃園市政府爭取台積電到龍潭科學園區三期設廠，恐讓龍潭區德龍國小面臨廢校危機，引發地方關注。議員劉熒隆今呼籲市府應提供明確...

死亡車禍全國降幅最高 苗栗縣長鍾東錦宣示打造友善行人安全空間

苗栗縣交通事故30日內死亡減少人數全國第一名，縣長鍾東錦宣示朝零容忍努力，認為智慧路標系統、人行環境工程發生效果，要求團...

工時超時、油錢代墊？駕駛抗議桃園客運剝削 業者否認

桃園市多所高中學生專車，傳出因桃園客運駕駛荒，面臨停駛或路線減併，共約120條路線、5000位學生將受影響。桃客司機今和...

世客博8月桃園登場機捷列車、2站搶先彩繪客家風情迎客

2023世界客家博覽會8月11日至10月15日在桃園登場，桃園大眾捷運公司今天表示，具客家文化「接客迎客」特色的彩繪列車...

林務局複查六福村狒狒區 專家：還要開會檢討改善情況

農委會林務局今天上午率團複查六福村狒狒區改善情況，一早便有多位專家、學者一同搭乘遊園車進入動物籠舍視察，初步以錄影全程紀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦