狒狒脫逃案林務局複查 六福村配合增電牧網數量

六福村狒狒逃逸卻死於圍捕槍下案，林務局今天複查六福村改善情況後指出，初步判定在防止狒狒脫逃的作為，六福村有依要求增加電牧網數量等，是否合乎標準，待專家後續確認。

農委會林務局保育組科長鄭伊娟今天在會後接受媒體聯訪表示，今天查看重點之一為防止狒狒脫逃部分，上次已要求六福村須增加防逃電牧線設置數量，以及要求電牧線距離不可以過寬等，初步查看六福村有配合施作，但有無達到專家要求標準，會進行後續會議確認。

鄭伊娟說，上次發現在緩衝區外側有植栽樹木過近問題，一旦樹木生長過長或傾倒，狒狒即有機會攀爬逃出，因此要求改善，今天查看初步認為已有進行樹木修剪與移除，未來也會要求六福村要進行定期修剪等作業，後續將由專家給與建議。

她指出，此外也要求要增加餵食點與飼養環境豐富化等，目前查看增加2處餵食點，六福村有加強環境豐富化等。

鄭伊娟指出，在進入狒狒區的門口處須有人員控管改善項目，經查看發現六福村有派員駐點，以避免狒狒再逃情形。

她說，六福村另有主動增加攝影機，但此部分並未列上次的改善項目中；至於功用為何，會再請六福村補充說明。

鄭伊娟指出，有關狒狒施打晶片部分，目前六福村有規劃進行捕捉，預計會在期限內完成。至於今天複查詳細情形是否合乎規範，將待專家學者會議釐清再說明。

六福村向中央社記者表示，會全力配合改善，再次感謝林務局日前會同各界專家學者協助園方，共同解決問題。

林務局於3月31日邀集相關專家查看六福村園區狒狒飼養環境及放養場域，要求六福村須在1個月內完成防逃設施改善及人員教育訓練，並於6個月內完成狒狒種類數量盤點及植晶片。