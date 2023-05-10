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世客博8月桃園登場機捷列車、2站搶先彩繪客家風情迎客

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
機捷樓梯也有明顯的世客博主題和迎賓的字樣。圖／桃園大眾捷運公司提供
機捷樓梯也有明顯的世客博主題和迎賓的字樣。圖／桃園大眾捷運公司提供

2023世界客家博覽會8月11日至10月15日在桃園登場，桃園大眾捷運公司今天表示，具客家文化「接客迎客」特色的彩繪列車即日起航，A12站機場第一航廈站、A18站高鐵桃園站空間還披上濃郁客家文化圖騰，兩站都有主題拍照打卡牆，讓旅客、遊客沈浸在質樸良善的好客風潮。

桃捷公司指出，今年世客博以「Travel to Tomorrow」為策展主題，以機捷A18高鐵站、A19體育園區站兩站間的靑埔區域為軸心，A19站為主展區又分為世界館、臺灣館兩大主題展館，另有8大副展館包括串連老街溪水文流域、千塘風情。

桃捷公司吉祥物「鶇鶇」也穿上客家圖飾的服裝，手拿客家花布旗幟，配戴客家文化代表性的桐花帽，展翅歡迎大家搭乘機捷直達博覽會場。在青埔的主、副展區還能規畫客家風情之旅，像在展區搭接駁車可以直達1895乙未保台紀念公園、桃園北區客家會館、永安海螺文化體驗園區、臺灣客家茶文化館、崙坪文化地景園區，享受桃園客家在地的特色美食，探索客家文化特色景點。

遊客也可以步行至A17領航站旁的橫山書法藝術館、國際原住民族文化創意產業園區，進一步瞭解客家書藝與文學等。

2023世界客家博覽會彩繪列車時刻表：A1台北車站發車時間08：12、11：12、14：12、17：12、20：12，A21，中壢環北站發車時間06：49、09：49、12：49、15：49、18：49、21：49（如遇彩繪列車進行排檢，當日實際發車狀況將有所調整）。

機捷機場、高鐵站的閘門也有世客博圖案，遊客可以感受濃濃的世客博意象。圖／桃園大眾捷運公司提供
機捷機場、高鐵站的閘門也有世客博圖案，遊客可以感受濃濃的世客博意象。圖／桃園大眾捷運公司提供
機捷列車座位區客家文化味濃，還有世客博吉祥物提醒舉辦的日期。圖／桃園大眾捷運公司提供
機捷列車座位區客家文化味濃，還有世客博吉祥物提醒舉辦的日期。圖／桃園大眾捷運公司提供
機捷高鐵、桃園國際機場車站服務區也布置世界客家博覽會的圖案，宣傳活動有哪些主要節目。圖／桃園大眾捷運公司提供
機捷高鐵、桃園國際機場車站服務區也布置世界客家博覽會的圖案，宣傳活動有哪些主要節目。圖／桃園大眾捷運公司提供
機場捷運列車搶先彩繪客家風情文化，宣傳世界客家博覽會活動。圖／桃園大眾捷運公司提供
機場捷運列車搶先彩繪客家風情文化，宣傳世界客家博覽會活動。圖／桃園大眾捷運公司提供

彩繪列車 桃園 客家文化

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