林務局複查六福村狒狒區 專家：還要開會檢討改善情況

農委會林務局今天上午率團複查六福村狒狒區改善情況，一早便有多位專家、學者一同搭乘遊園車進入動物籠舍視察，初步以錄影全程紀錄，林務局表示中午將立即召開專家會議，最快下午會有結論，初步目視改善情況符合要求。

林務局保育科長鄭伊娟表示，今天參與複查的專家分別有來自台北市立動物園的2位動物專家、師大生科系教授王穎、農科院所長陳正文，以及新竹縣府農業處，主要針對3月31日要求六福村改善動物籠舍進行檢查。

鄭伊娟指出，狒狒脫逃事件發生後第一次林務局入園檢查時，曾發現狒狒籠舍的電圍網僅有1條電幕線，因此當時即要求六福村必須將電幕線加設，同時電幕線之間的寬距也不能過寬，以防狒狒脫逃，今天初步檢視園方改善結果，目視有達到要求，但還需專家進一步判定。

六福村狒狒脫逃疑是經由垂掛在籠舍圍牆邊的樹枝逃脫，因此林務局今也確認園方將籠舍周邊緩衝區的林木進行修剪，同時也要求園方必須定期檢查，確保狒狒不會再攀爬樹枝脫逃，此外在改善狒狒生活環境部分，也增設2處餵食點。

六福村在動物籠舍進出口，目前也加派人力把關，避免狒狒隨著進出的遊園車輛，在自動門開啟時，趁隙或攀附在車體逃出，六福村園方也自行在狒狒籠舍四周高牆上加設多支監視器。