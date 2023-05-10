快訊

大咖音樂人違規迴轉釀車禍 看一看僅留聯絡方式走人變肇逃

變形金剛都怕的美軍AC-130砲艇機 國軍土砲自製但火力…

淡水外海出現罕見生物！狀似《哈利波特》催狂魔 真實身分揭曉

林務局複查六福村狒狒區 專家：還要開會檢討改善情況

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
林務局今天前往複查六福村狒狒籠舍，初步目視改善符合要求。記者巫鴻瑋／攝影
林務局今天前往複查六福村狒狒籠舍，初步目視改善符合要求。記者巫鴻瑋／攝影

農委會林務局今天上午率團複查六福村狒狒區改善情況，一早便有多位專家、學者一同搭乘遊園車進入動物籠舍視察，初步以錄影全程紀錄，林務局表示中午將立即召開專家會議，最快下午會有結論，初步目視改善情況符合要求。

林務局保育科長鄭伊娟表示，今天參與複查的專家分別有來自台北市立動物園的2位動物專家、師大生科系教授王穎、農科院所長陳正文，以及新竹縣府農業處，主要針對3月31日要求六福村改善動物籠舍進行檢查。

鄭伊娟指出，狒狒脫逃事件發生後第一次林務局入園檢查時，曾發現狒狒籠舍的電圍網僅有1條電幕線，因此當時即要求六福村必須將電幕線加設，同時電幕線之間的寬距也不能過寬，以防狒狒脫逃，今天初步檢視園方改善結果，目視有達到要求，但還需專家進一步判定。

六福村狒狒脫逃疑是經由垂掛在籠舍圍牆邊的樹枝逃脫，因此林務局今也確認園方將籠舍周邊緩衝區的林木進行修剪，同時也要求園方必須定期檢查，確保狒狒不會再攀爬樹枝脫逃，此外在改善狒狒生活環境部分，也增設2處餵食點。

六福村在動物籠舍進出口，目前也加派人力把關，避免狒狒隨著進出的遊園車輛，在自動門開啟時，趁隙或攀附在車體逃出，六福村園方也自行在狒狒籠舍四周高牆上加設多支監視器。

六福村表示，目前正陸續進行狒狒數量清點，藉由注射晶片掌握狒狒動向，林務局則要求六福村園方必須在6個月之內，完成園區內全部狒狒晶片注射；因改善作業仍在持續，六福村表示狒狒區將持續對外關閉，待改善完成後，就能與遊客重新見面。

六福村狒狒區已關閉月餘，目前園方已改善動物生活環境。記者巫鴻瑋／攝影
六福村狒狒區已關閉月餘，目前園方已改善動物生活環境。記者巫鴻瑋／攝影
六福村除加設電圍網外，同時也裝設多支監視器，避免再有狒狒脫逃而未察覺。記者巫鴻瑋／攝影
六福村除加設電圍網外，同時也裝設多支監視器，避免再有狒狒脫逃而未察覺。記者巫鴻瑋／攝影

狒狒 六福村 樹枝

延伸閱讀

東非狒狒之死已過逾一個月 林務局明將赴六福村複查

六福村狒狒案改善完成報告遞交 竹縣府：將邀專家複查

六福村狒狒案估5月中複查 動團籲竹縣府同意公開

六福村狒狒逃脫遭擊斃事件滿月 動保團體籲完善動物管理機制

相關新聞

台積電來龍科…桃園德龍國小恐廢校？張善政：絕不廢

桃園市政府爭取台積電到龍潭科學園區三期設廠，恐讓龍潭區德龍國小面臨廢校危機，引發地方關注。議員劉熒隆今呼籲市府應提供明確...

苗栗市圖有「貓膩」 彩繪一群萌貓陪伴閱讀

苗栗市公所打造小而美的市立圖書館，100萬元閉館施工改造空間，別具巧思彩繪各種可愛姿態的貓與書本，彷彿陪伴閱讀，館方預定...

520熱門結婚登記日碰周六 竹市府提醒新人提前預約

520諧音象徵「我愛你」，向來是熱門的結婚登記日。今年5月20日逢周六，竹市民政處指出，新人在17日之前預約20日上午辦...

永恆之丘積水 新聯線政團將檢舉

號稱最美納骨塔的新竹市永恆之丘納骨塔5月15日開放選位，驚爆嚴重進水與積水問題，市議會新聯線政團昨批前市長林智堅再次原形...

竹北設置反射鏡、標線 案件塞車

竹北市公所設置反射鏡和標線劃設牛步，累積的案件量飆升，至今上百件仍未消化，竹北市民代表何宜芯、陳秀玲近期接獲不少民眾抱怨...

鍾東錦預告 地方送燒垃圾費調漲

苗栗縣環境保護基金（焚化爐基金）1年要虧約1億元，再2年就要呈負值，苗栗縣長鍾東錦昨預告縣府擬調漲焚化廠處理費用，其中，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦