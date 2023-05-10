台積電來龍科…桃園德龍國小恐廢校？張善政：絕不廢

桃園市政府爭取台積電到龍潭科學園區三期設廠，恐讓龍潭區德龍國小面臨廢校危機，引發地方關注。議員劉熒隆今呼籲市府應提供明確資訊，避免在地民眾人心惶惶。市長張善政則強調，德龍國小是遷建、不會廢校，未來會朝實驗小學發展，不會影響學生權益。

去年大選前，桃園市前市長鄭文燦和民進黨桃園市長候選人鄭運鵬提出台積電在龍潭科技園區設廠政見，國科會啟動龍科三期作業後，市府用地計畫也納入德龍國小校地。

劉熒隆今在市政總質詢表示，德龍國小廢校傳聞甚囂塵上，流言傳來傳去，有家長誤以為德龍國小已不再招生，當地也出現哄抬土地的狀況，感嘆台積電是否會來龍潭創造萬人工作機會還是未知數，卻已造成嚴重負面影響，呼籲市府要讓地方清楚知道進程，否則小孩不敢唸、土地飆漲只是增加地方困擾。

張善政表示，德龍國小不會被廢校，由於龍科擴建後將會吸引更多的人口，導致德龍國小無法容納增加的學生數，因此尋找附近的土地遷建並且朝向實驗小學的方向推動，相信在科學園區的實驗小學會有很好的發展。教育局長劉仲成也強調德龍國小仍在招生，如果需要遷建，將會先建後遷。

張善政坦言，台積電至今對外沒有釋出任何訊息，市府會相對保留，但龍科三期擴建增加就業人口也會帶動居住需求，對交通帶來壓力，因此附近區域都市計畫會一併調整，讓住宅能量提升，並請國科會在核定時檢討龍潭楊梅興建快速道路等計畫，相信教育、住宅、交通3個配套的發展將會為龍潭帶來繁榮。