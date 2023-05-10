520熱門結婚登記日碰周六 竹市府提醒新人提前預約

520諧音象徵「我愛你」，向來是熱門的結婚登記日。今年5月20日逢周六，竹市民政處指出，新人在17日之前預約20日上午辦理結婚登記，或可在結婚日前3個辦公日內至全國任一戶政事務所辦理結婚登記，並指定5月20日為結婚生效日，以減少當日排隊等待時間。

民政處指出，去年5月20日新竹市三區戶政事務所共202對新人結婚，因今年5月20日恰巧在周六，市府提醒想要在5月20日辦理結婚登記的竹市市民或同時辦理遷入竹市的民眾，請於5月17日前向竹市各戶政事務所提出預約，以利提前安排人力。

民政處長嚴翊琦說明 欲在5月20日登記結婚的新人們，未必要在當天到戶所辦理，也可在結婚日前3個辦公日內（5月17日至19日）前往戶政事務所辦理結婚登記，並指定5月20日為結婚生效日，以減少當日排隊等待時間。