520熱門結婚登記日碰周六 竹市府提醒新人提前預約
520諧音象徵「我愛你」，向來是熱門的結婚登記日。今年5月20日逢周六，竹市民政處指出，新人在17日之前預約20日上午辦理結婚登記，或可在結婚日前3個辦公日內至全國任一戶政事務所辦理結婚登記，並指定5月20日為結婚生效日，以減少當日排隊等待時間。
民政處指出，去年5月20日新竹市三區戶政事務所共202對新人結婚，因今年5月20日恰巧在周六，市府提醒想要在5月20日辦理結婚登記的竹市市民或同時辦理遷入竹市的民眾，請於5月17日前向竹市各戶政事務所提出預約，以利提前安排人力。
民政處長嚴翊琦說明 欲在5月20日登記結婚的新人們，未必要在當天到戶所辦理，也可在結婚日前3個辦公日內（5月17日至19日）前往戶政事務所辦理結婚登記，並指定5月20日為結婚生效日，以減少當日排隊等待時間。
民政處說明，因部分縣市已暫停假日預約結婚登記服務，各縣市5月20日是否開放民眾預約辦理結婚登記，由各地方政府衡酌決定，竹市府從善如流，鼓勵有情人終成眷屬，今年貼心提供新人「指定520登記」提前預約服務，歡迎新人多加利用。
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