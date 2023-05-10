籌設公園管理處 張善政鬆口

桃園市目前公有公園管理單位多頭馬車，經費有限、人力不足問題叢生，多位議員昨呼籲市府跟進雙北、高雄成立公園管理專責單位，統籌公園綠地維護管理業務。市長張善政也鬆口表示，市府已開始籌備設置公園管理處，並請副市長王明鉅督導，加快成立腳步。

桃園市共803處公園，其中108處由市府養工處維管，其餘由各區公所維護。議員呂林小鳳昨在議會總質詢表示，公園逐年增加，管理單位卻權責不明，市府工務局和風景區管理處設有景觀工程科，養護工程處也設公園綠地科，難分辨公園業務究竟誰負責；全桃園僅桃園區和中壢區公所設公園課，其他區公所由農經課管理，人力負擔很大。

八德區公所農經課長周佩潤坦言，須維護82座公園，負責員工只有4人，人力相當不足。

議員余信憲說，以桃園區為例，建國公園主管機關是桃園區公所，風禾公園卻是養工處，民眾常不知道該去哪陳情或跑錯地方；管理單位不同也讓養護品質不一。

議員彭俊豪說，中壢區公所養護139座公園綠地，每年預算僅7800多萬元，換算每座不到60萬，還要修繕或更新遊具、廁所、燈具、綠地、步道等設施，費用吃緊，組織不調整，公所責任只會越來越重。

張善政表示，市府已開始籌備公園管理處，目前工務局成立專案小組，並請副市長王明鉅督導，加快成立腳步。工務局長汪在宙表示，正從組織面、法規面檢討，待籌備進度推進後，會再提出專案報告。