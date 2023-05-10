竹北設置反射鏡、標線 案件塞車

竹北市公所設置反射鏡和標線劃設牛步，累積的案件量飆升，至今上百件仍未消化，竹北市民代表何宜芯、陳秀玲近期接獲不少民眾抱怨；公所回應，去年發現案件量增加，因僅1家廠商，今年調整讓3家廠商施作，等招標完畢就能逐步消化。

何宜芯表示，4月中接獲地方反映反射鏡損壞，以往1個月內要修復，如今卻聽到還會延後，且累積許多案件至今都未消化，竹北人口數不斷增加，車流量越來越大，反射鏡對交叉路口相當重要，民眾擔憂視線死角會影響行車安全。

市公所回應，每年標誌畫線與反射鏡案件量增加，去年編列4百萬施作仍不足，後來又再籌備金額施作，前後花1千萬，今年編列1200萬施作，並改善施工效率，將全市畫為3區，預計將找3家廠商各負責1區，增快處理速度。

據悉，市公所也先編列緊急經費來處理此案，然而2月前的標誌畫線等申請單都還沒發包，原來是前面累積的量還未消化。

陳秀玲質疑，每年都遇到此問題，效率卻沒有改善，里長、里民們都在抱怨。何宜芯認為，微調反光鏡就要等待，建議道路養護應有輕重緩急原則，與行車安全有關的優先處理。