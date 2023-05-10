永恆之丘積水 新聯線政團將檢舉

號稱最美納骨塔的新竹市永恆之丘納骨塔5月15日開放選位，驚爆嚴重進水與積水問題，市議會新聯線政團昨批前市長林智堅再次原形畢露，將赴監察院檢舉涉及行政疏失。民進黨市議員楊玲宜反批市長高虹安被檢調再度約談涉貪案後又拋出「新竹大秘寶」，永恆之丘今年3月工程通過初驗，如今卻甩鍋卸責。

新聯線議員李國璋指出，永恆之丘納骨塔在林智堅拍完美照貼文後，隨即因開放天井設計導致雨後內部嚴重積水，緊急追加超過1700萬的預備金進行變更設計工程，沒想到效果不彰，前市長林智堅、副市長沈慧虹、民政處前處長張力可「智慧力連線」難道不該道歉負責？

副議長余邦彥說，傳統習俗中，先人塔位環境潮濕不利後代運勢，叫市民如何安心？議員宋品瑩說，前市府大肆在社群媒體及新聞稿中宣揚永恆之丘獲得行政院公共工程金質獎，現在連兩次下雨即積水，讓人質疑公信力。

「永恆之丘」納骨塔部分區域下雨積水，仍開放民眾登記申請，民進黨議員楊玲宜昨重砲回擊新竹市府。圖／楊玲宜提供

議員鄭慶欽說，人民公帑一分一毫都應謹慎評估花用，防水排水應是工程品質最基本要求，只顧著符合城市美學卻罔顧實用性，本末倒置。

新聯線政團強調，永恆之丘設計圖說2018年由前市府核定，且是「沈慧虹代決」，必須追究當時核定設計圖說的相關人員疏失，政團將赴監察院檢舉相關人員行政疏失，給民眾一個交代。

林智堅等人昨截稿前未回應。民進黨議員楊玲宜則說，若高虹安認為原先設計有問題，應依程序變更設計追加項目，與廠商變更契約內容，卻選擇開記者會甩鍋卸責，「兩手一攤告訴市民大眾，選塔位好自為之，因為身為市長的她沒法處理，等明年再說」。

楊玲宜指出，經去年底前市府進行第5次變更設計，永恆之丘增加鋁門窗、增設遮雨屋簷、天井加蓋透明玻璃等項目，今年高虹安上任後3月初驗工程也已通過，為何一場大雨卻讓變調？地方首長是行政單位負責人，初驗通過竟發生積水、塔位被弄濕的離譜狀況，「有臉卸責是前市府設計不良」。