單親4寶媽曾陪酒養家 考專業證照、健身扭轉人生

家扶中心自強母親表揚活動，由全國遴選出22位自強母親，其中38歲的邱若蓉獨立育有4名子女，邱若蓉從小父母離異缺乏母愛，19歲時懷孕休學，不過婚姻不幸福做酒店，未改善生活努力考取保險證照、堆高機證照，並勤健身考取證照，讓自己心態及生活努力改善。

邱若蓉從小生長在母親被父親不當對待的環境，父母離異，童年少了母親的角色，好不容易考上台北的大學想團聚，卻發現母親已經另組家庭，壓抑不住對母親的怨懟和憤怒，學會了抽菸、喝酒來表達內心的反抗。

19歲時因懷了老大阿崴而休學，但婚姻不美滿，生下老二阿恬就離婚，並做陪酒聊天工作，一半收入都給了保母，酒精的侵蝕、養育的壓力讓她喘不過氣，於是毅然決定離開酒店，努力考取保險證照、堆高機證照，追求更好的出路。

之後分別懷上老三阿皓、老四阿娮，曾經日做2分工作，也曾從事微商帶著孩子推銷產品，回到家再趕家庭代工直到深夜，就是要拚孩子們的學費和生活費，直到里長轉介政府和桃園家扶資源，才緩解經濟壓力。

有天來自孩子的挑戰「你那麼強，什麼都可以放棄，那你能放棄抽菸嗎？」邱若蓉開始接受戒菸門診和運動，認真執行2個月就戒掉抽了10多年的菸。並在家看網路影片做重訓，原本有氣喘一開始只能運動30分鐘，慢慢增加，養成運動的習慣不僅改善了自己長年的睡眠問題，並且練就一身的肌肉，精神變好，做起事來都更為輕快。