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豐邑售屋中心轉作競總 楊文科澄清非無償使用遭議員嗆
竹北市莊敬六街發生道路坍塌意外，引起廣大社會關注，新竹縣長楊文科今天晚間在臉書發文，談到網路謠傳他的競選總部，前身是豐邑建設建案的接待中心，遭影射與建商有不當關係，楊文科罕見直球對決「有承租、非無償使用」，此番言論遭到縣議員歐陽霆在貼文留言處回嗆，「有出示過租約嗎？不公佈，我們怎麼知道豐邑有沒有給你撒密斯的甜甜價」，意外引發議論。
歐陽霆昨晚在臉書質疑建商觀測水井4座中為何有3座沒數值，楊文科今晚在臉書上回應，被影射放任建商，經查後發現該3座觀測井因施作地質改良而損壞，隨後建商已採用原觀測井旁的點井，來取代原觀測點，並持續正常運作，並非議員所說沒有任何數據。
歐陽霆隨後在楊文科的該則貼文下回嗆「我沒有影射！我就說你放任建商啊」，他指出這有兩種可能，豐邑交的報告不實，沒有列出新的觀測井數據。其次是豐邑交出的報告屬實，真的沒有再挖新的監測井，這幾個月地下水爽爽抽。
近期網路流傳楊文科的競選總部前身是建設公司的代銷處，楊文科也直球對決，他直指這是惡意炒作，指涉他與建商之間有不當關係，他要嚴正澄清，指控要有所本，當時已向大眾說明，考量交通、空間再利用，競選團隊以合法租賃方式向建商承租該空間，並非無償使用，請有心人士勿再惡意造謠、混淆視聽。
楊文科表示，針對昨天蔡蕥鍹議員公布一份由建商委外監測的道路監測數據，這份數據的目的，是建商用來提交給道路主管機關竹北市公所，作為其判定周邊道路是否安全的指標，一旦監測數據出現異常，竹北市公所可在第一時間示警，縣府也會全力介入協助。
對此，新竹縣政府工務處已在明天邀集第三方專家、建商和公所一起召開專案小組會議，判讀道路監測數據，找出真相，保障縣民安全。
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