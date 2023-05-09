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桃園羽球場天花板崩落遭監院糾正 張善政市府回應了

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桃園羽球場天花板崩落遭監院糾正 張善政市府回應了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
八德運動中心羽球場天花板崩落，監察院今天提出調查報告，認為市府新建工程處涉有缺失。圖／聯合報系資料照片
八德運動中心羽球場天花板崩落，監察院今天提出調查報告，認為市府新建工程處涉有缺失。圖／聯合報系資料照片

去年9月18日東部發生地震，桃園震度僅3級，八德運動中心羽球場天花板卻崩落。監察院今天提出調查報告，認為市府新建工程處涉有缺失，通過糾正桃園市政府案，並函請市府議處相關失職人員。市府晚間回應，對於相關人員責任，市府無預設立場，將依法處理；目前大多數改善工程已接近完成階段，工務局也將嚴格驗收。

監察院調查報告指出，桃園市政府新建工程處代辦「北景雲開發計畫」，卻未落實審查吸音天花板設計圖說，導致統包設計單缺漏現場施工製造圖，還無人察覺，造成1名民眾受傷；此缺失損害政府施政形象，有嚴重違失，因此通過糾正桃園市政府案，並函請市府議處相關失職人員。

桃園市新聞處長羅楚東表示，透過相關鑑定報告或監院調查結果，都能清楚發現，如果當初興建過程中有落實相關環節的檢核，北景雲案中的許多缺失就能避免，但市長張善政也認為，過去長期以來，工程單位超出負荷的工作量，是缺失難以避免的原因之一。

羅楚東說，公共工程理應讓市民安心，但卻發生一連串重大缺失，興建過程中的相關人員確實需要深刻檢討，市府團隊會全力改善並提升桃園公共工程的品質與安全性，未來也會採取更謹慎務實的態度，重建市民對公共工程的信心。

桃園 監察院

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