兩大生活圈公共運輸定期票方案 苗縣府：送審中

苗栗縣政府今天表示，配合中央促進公共運輸使用方案，初步提出「中彰投苗」、「桃竹竹苗」2大生活圈的定期票計畫書，已提報交通部審查中。

苗栗縣政府今天召開縣務會議，縣長鍾東錦表示，公共運輸定期票問題與民眾通勤、通學息息相關，他在會中指示工務處追蹤中央審核兩大生活圈定期票計畫與相關方案的討論進度。

工務處長古明弘表示，縣政府針對苗北、苗南地區分別提出「中彰投苗」、「桃竹竹苗」2大生活圈的定期票計畫書。其中中彰投苗定期票方案，苗栗縣的購買對象適用「非台中市民」價格，售價為新台幣999元，可使用的運具包括台鐵、捷運、公路客運、市區公車及公共自行車。

另外，桃竹竹苗定期票方案中，區分為「竹竹苗定期票」及「桃竹竹苗定期票」2種，售價分別為699元及1200元，但目前可使用的載具未包括捷運項目。

古明弘說，兩大生活圈的定期票方案是依照近3年每種公共運具實際搭乘人數、運量加以估算，已提報交通部審查中，將陸續於5、6月間進行討論，一經定案，會立即廣為宣導，讓鄉親充分了解。