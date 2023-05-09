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桃園繡球花季下周登場 上萬朵繡球花超好拍

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2023桃園繡球花季13日即將在復興區登場，桃園市長張善政在宣傳記者會上扮演「爸爸」角色，體驗嫁女兒的感覺。記者朱冠諭／攝影
2023桃園繡球花季13日即將在復興區登場，桃園市長張善政在宣傳記者會上扮演「爸爸」角色，體驗嫁女兒的感覺。記者朱冠諭／攝影

2023桃園繡球花季13日即將在復興區登場，9天的活動以「浪漫愛情」為主題，市府也與婚紗業者合作，將台七桃花源休區各農場打造成夢幻的婚紗打卡點、網紅美拍點，期間也舉辦各式闖關、打卡送禮活動，邀請民眾來復興區感受繡球花之美。

桃園復興區在30年前就成功栽培繡球花，尤其盆花的培育以及銷售在台灣名列前茅。今年繡球花季以「浪漫愛情」為主題，透過復興產出的竹材創作愛心形狀的裝置藝術，象徵「有情人終成眷屬」。

市長張善政表示，繡球花造型圓潤、飽滿，花語蘊含「團聚、美滿、永恆」之意，而復興區的繡球花背後也有段浪漫故事，故事的女主角是中興花卉農場的女主人黃太太，30多年前到日本因緣際會看到美麗的繡球花便便朝思暮想，丈夫黃雄杰得知此事後，就將繡球花的種苗引進台灣並經過多次的改良，最後才成功培育出繡球花，成為桃園最有特色的農特產品。

農業局長陳冠義表示，今年繡球花季在「台七桃花源休閒農業區」登場，花季期間安排許多活動，5月13日至5月21日為「愛情告白抽婚紗」網路活動，期間至活動會場與指定裝置藝術合照，上傳至「台七桃花源休閒農業區」粉專指定貼文並標記另一半告白，就有機會抽中價值4萬5000元的婚攝專案。

另農業局結合青年局，舉辦「愛在復興」未婚情侶闖關活動也將在5月13日登場；5月21日則舉辦「Show出你的愛」主題闖關活動，民眾於到枕頭山商圈主展區現場完成拍貼機合影留念、大聲公show愛等闖關任務，即可獲得限量300組的心葉毬蘭小多肉植物。

陳冠義表示，山區道路假日容易塞車，鼓勵民眾搭乘交通接駁車到枕頭山商圈活動主會場，凡於5月13、14日以及5月20、21日由仁愛停車場或介壽國中停車場搭乘接駁車並按讚粉絲專頁，即贈送30元折價券，可於商圈及休區農場指定店家使用。

2023桃園繡球花季13日即將在復興區登場，市府今舉辦宣傳記者會。記者朱冠諭／攝影
2023桃園繡球花季13日即將在復興區登場，市府今舉辦宣傳記者會。記者朱冠諭／攝影

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