新聯線黨團追究前竹市府責任 綠營議員憂廠商卻步

民進黨竹市議會黨團總召陳建名說，新聯線黨團指要對前市府檢舉永恆之丘納骨塔積水等問題，顯示市長高虹安與民眾黨以建設攻擊政敵，更導致廠商寒蟬效應不敢再投入公共建設。

新竹市議會新聯線黨團今天開記者會表示，大坪頂永恆之丘納骨塔在前市長林智堅任內興建，卻因開放天井設計導致雨後內部積水，將要前往監察院檢舉前市府可能涉及行政疏失。

新聯線黨團會中指出，大坪頂永恆之丘納骨塔過去也因積水問題，還後續追加超過新台幣1700萬元進行變更設計工程，但效果不彰，遇雨仍然會進水，這樣的工程設計，前市府應出面道歉負責。

對此民進黨議會黨團總召陳建名接受向中央社記者電訪表示，高虹安結合民眾黨籍議員，甚至點名在野黨議員，就是想掩蓋「只有政治，沒有市政」的企圖。

陳建名說，高虹安與民眾黨無視行政程序，以建設攻擊政敵的手段，已經造成廠商的寒蟬效應，讓許多過去優秀的設計師或是營造團隊不再投入公共建設。

陳建名表示，市府昨天還召開與廠商的座談會，希望邀請投標公共工程，但許多營造和設計廠商都私下抱怨，看見許多工程被拿出來「鞭屍」，原本進行中的案子也屢遭刁難，甚至工程進度需要配合政治進度，對於竹市工程能避開就避開。

陳建名說，許多機關單位也向外求援，希望有廠商願意來承接後續工程，眼看流標比例攀升，市政接力就要在高虹安手上斷棒、掉棒。

議員楊玲宜透過新聞資料說，高虹安上任後工程監督不周也無心市政，在主責驗收通過後，一場大雨發現積水就卸責是前朝的責任，若有問題為何不在驗收前變更設計解決問題。

議員劉康彥向中央社記者說，公共建設應用理性的角度討論，身為市府官員或是代議士，應該想方設法繼續推動城市建設，而非造謠生事或是推諉卸責，這些政治口水都只會排擠願意參與公共建設的人。

新竹市長高虹安昨天也召開記者會表示，大坪頂永恆之丘納骨塔的建築設計未周詳考量新竹地區風雨特性，導致雨水易落入牌位、塔位區，市府必須讓民眾了解，盡到告知的責任。