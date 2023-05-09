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桃園繡球花季 浪漫愛情主題抽婚攝專案

中央社／ 桃園9日電

2023桃園繡球花季將從13日起至21日舉行，繡球花總量約有1萬株。桃園市長張善政今天表示，活動以「浪漫愛情」為主題，期間活動包括可抽獎價值4萬5000元的婚攝專案。

張善政下午出席桃園繡球花季記者會時表示，今年度桃園繡球花季將於復興區「台七桃花源休閒農業區」登場，將以「浪漫愛情」為主題，市府也與婚紗業者合作，將台七桃花源休閒農業區各農場打造成夢幻婚紗打卡點，期間舉辦各式闖關、打卡送禮活動。

張善政說，復興區是台灣繡球花盆花的發源地，也是北台灣繡球盆花最大的產地，民眾賞花之餘，可順道至台七桃花源休閒農業區內10家農場進行農事體驗，並品嘗特色餐點。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，台七桃花源休閒農業區內有多家農場種植繡球花，總量約有1萬株，期間還有「愛情告白抽婚紗」網路活動，至活動會場與指定裝置藝術合照上傳至「台七桃花源休閒農業區」粉專指定貼文並標記另一半告白，可抽價值新台幣4萬5000元的婚攝專案。

桃園市政府農業局表示，由於山區道路假日容易塞車，為鼓勵民眾搭乘交通接駁車到枕頭山商圈活動主會場，凡在13日、14日以及20日、21日，由仁愛停車場或介壽國中停車場搭乘接駁車並按讚粉絲專頁，即贈送30元折價券，可以在指定店家使用。

農業局也說，假日期間枕頭山商圈周邊部分道路將進行交通管制，活動期間假日規劃園區外、園區內不同的接駁方式，詳細活動資訊可上活動臉書粉絲專頁查詢。

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