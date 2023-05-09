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改善行人地獄 桃園龍潭本周這項違規罰單最多
台灣被外媒評為「行人地獄」，內政部警政署今年5月起擴大取締「路口不停讓行人執法專案」，龍潭警方首週取締成果共計378件違規，其中最大宗違規為「人行道違規停車」291件，第2名為不停讓行人71件。
龍潭分局發現，龍潭區內龍潭運動公園，即便市府已經在人行道掛上布條提醒人行道禁止停車，但仍有民眾直接將機車違規停放在布條前公然違法，執法員警立即開立罰單，祭出懲罰。
龍潭分局表示，首週取締成果共計378件違規中，其中人行道違規停車為291件、不停讓行人71 件、非號誌化路口未依規定停車再開15件、道路障礙1件。提醒用路人要遵守路口停讓原則，行經斑馬線務必減速慢行，確認沒有行人通行時，再通過路口。
警方指出，道交條例修法已通過，放寬包括「行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行」、「起駛前，不讓行進中之行人優先通行」、「在人行道違規停車或臨時停車」、「轉彎不注意往來行人」等都將納入民眾檢舉項目，預計7月就會正式上路，提醒用路人務必保持良好駕駛習慣，以節省荷包。
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