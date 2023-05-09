改善行人地獄 桃園龍潭本周這項違規罰單最多

台灣被外媒評為「行人地獄」，內政部警政署今年5月起擴大取締「路口不停讓行人執法專案」，龍潭警方首週取締成果共計378件違規，其中最大宗違規為「人行道違規停車」291件，第2名為不停讓行人71件。

龍潭分局發現，龍潭區內龍潭運動公園，即便市府已經在人行道掛上布條提醒人行道禁止停車，但仍有民眾直接將機車違規停放在布條前公然違法，執法員警立即開立罰單，祭出懲罰。

龍潭分局表示，首週取締成果共計378件違規中，其中人行道違規停車為291件、不停讓行人71 件、非號誌化路口未依規定停車再開15件、道路障礙1件。提醒用路人要遵守路口停讓原則，行經斑馬線務必減速慢行，確認沒有行人通行時，再通過路口。