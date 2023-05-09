老街溪左岸整治工程斷掉 地方盼興建跨橋方便左右岸通行

桃園老街溪從平鎮伯公潭至大園許厝港溼地，目前中壢高速公路橋至芝和橋整治工程預計今年底完工，不過有民代接獲反映，因現在整治護岸工程左岸僅至高速公路橋，若民眾要再往青埔方向須至右岸續行，盼能增設行人自行車橋。桃園市水務局表示，會再評估周邊環境，預計今年10月前會完成評估及規畫。

老街溪全長約22公里，目前老街溪高速公路橋至芝和橋護岸工程的整治堤岸工程，預計年底完工，將完成約10公里長的整治，不過因經費不足及涉及私人土地問題，高速公路橋至芝和橋這段目前僅作右岸整治，左岸至高速公路橋就無續行步道。

市議員黃崇真接獲民眾陳情，因左岸整治工程較短，造成民眾休閒續行受阻，雖目前有石頭可供民眾橫越，不過若溪水暴脹便無法通行，因此希望在左右岸都有整治的環北橋至高速公路橋中間興建一座人行自行車跨橋，方便左右岸民眾往來通行。

水務局水利養護工程科長高啓洲回應，日前會勘初步規畫在環北橋至高速公路橋這段興建，不過仍須考量人潮、河川左右岸高低差、橋樑坡度、腹地寬度及當地生態的狀況，研擬確切興建位置。

高啓洲說，會先請廠商做妥善評估，並兼顧附近豐富生態，預計今年10月前評估計畫會出爐，後續再來爭取相關經費預算興建。而高速公路橋至芝和橋左岸整治工程，後續會持續向中央爭取經費。