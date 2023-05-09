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苗縣焚化爐基金年虧上億元 公所送燒垃圾費擬調漲

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣環境保護基金（焚化爐基金）1年要虧約1億元，再兩年就要呈負值，苗栗縣長鍾東錦預告縣府擬調漲焚化廠處理費用，其中，鄉鎮市公所送燒垃圾要漲3成3，1年增加7846萬元收入，希望焚化廠營運，可以撐到BOT契約的2028年。

鍾東錦上任縣長，從縣議會議長轉換身分，首次在縣議會定期會施政總報告，他特別以客家話發音，希望示範也鼓勵推廣，他強調第一次施政報告，藉此機會說明縣府團隊以農業為基礎，科技產業為動力，大力推動精緻農業、綠色能源、地方創生、智慧城市，實現「觀光科技新都心」的城市願景，

他特別提及，焚化爐協助其他縣市代燒垃圾，隨著中央補助比例減少，燒垃圾成賠本生意，且將來各縣市勢必越來越壁壘分明，縣府正依行政程序法辦理公告程序，預計擬調漲各項廢棄費用，持續滾動式檢討，確保永續營運。

縣府環保局指出，焚化廠2008年2月BOT契約營運20年，目前1年處理約15萬噸廢棄物，處理成本每噸2259元，產生約2萬噸底渣，5、6000噸飛灰，焚化爐基金每年約有1億元虧損，2025年將呈現負值。

環保局分析營運成本、市場現況及平衡焚化廠財務缺口，今年6月擬調整費用，鄉鎮市公所送燒一般廢棄物，每噸1200元調到1600元，代燒外縣市垃圾2500元，調到3000元；事業廢棄物的員工生活垃圾2300元，調到2700元，低熱值2800元調到3200元，高熱值3800元，調到5000元。

鄉鎮市公所送燒垃圾費用前年才調漲，今年漲聲又起，一些公所大喊財政吃不消，苗栗市長邱鎮軍、頭份市長羅雪珠等人說，調漲似乎勢在必行，呼籲鄉親落實垃圾分類，垃圾減量節省送燒費用支出。

廢棄物 焚化爐

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