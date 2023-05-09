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楊家俍退選 魏筠：需探討此兒少法是否須修正

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園第5選區（平鎮、龍潭）黨內初選勝出的議員楊家俍因20年前觸犯兒少性交條例，今日提出聲明宣布退選。圖／聯合報資料照
桃園第5選區（平鎮、龍潭）黨內初選勝出的議員楊家俍因20年前觸犯兒少性交條例，今日提出聲明宣布退選。圖／聯合報資料照

桃園立委第5選區平鎮、龍潭日前民進黨內初選，由市議員楊家俍出線，不過稍早楊家俍卻宣布因20多年前違反「兒童及少年性交易防制條例」放棄民進黨立委提名，民進黨市議員魏筠表示，這是不容易的決定，這是連目前司法院長許宗力都認為違反比例原則至深的法條，應探討此法是否須修正。

魏筠說，初選才剛結束不久，相信黨內會很快整合並團結，畢竟第5選區一直都是艱困選區，因此最大的敵人還是國民黨，現在最要緊的事就是要重整腳步。

魏筠指出，她想探討一件事，針對「兒少法」29條，許宗力曾在擔任大法官期間提出過的釋字623號不同意見書，這是連一個目前司法院長都認為違反比例原則至深的法條。

釋字623號內容部分摘錄，「成年人間自主之性交易行為，根據現行法固仍屬不法之行為，惟充其量亦只是構成違反社會秩序維護法（第八十條）之秩序犯，並不構成犯罪。是促使成年人間為性交易之廣告倘構成犯罪，會造成實際行為不構成犯罪，鼓吹該行為之言論卻構成犯罪的荒謬現象，其荒謬猶如對預備行為之處罰重於已實施行為之處罰，違背體系正義至為顯然。是本席認為系爭規定因涵蓋過廣而難謂與比例原則暨平等原則無違。」

魏筠說，許多人都認為兒少法第29條是惡法，應修改，時空背景有所不同，當初這樣的法律，現在造成一個優秀人才的退出，覺得可以好好探討這個問題，許多政治人物也有更嚴重的情況，是否要一一檢視？

桃園市議員魏筠表示，應探討兒少法第29條是否應修正。圖／聯合報資料照
桃園市議員魏筠表示，應探討兒少法第29條是否應修正。圖／聯合報資料照

司法院 民進黨 性交易

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