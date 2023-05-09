民進黨楊家俍涉兒少性交易罪退選 藍3選將第一反應曝光

民進黨平鎮龍潭立委參選人楊家俍今發布聲明，坦承大學曾違反兒少性交易防制被判緩刑，因此放棄提名並致歉，引發地方震撼。國民黨爭取提名的3位選將呂玉玲、黃敬平、舒翠玲聞訊皆感到驚訝，不過對楊家俍勇於認錯的表現表達支持。3人也表示會繼續按照自己步調，爭取鄉親支持。

民進黨中執會明天將提名立委人選，未料日前通過初選的桃園市議員楊家俍今突發退選聲明，原因是他在大學時期跟著打工的同事們瞎起鬨，在網路上張貼一篇題為「深夜孤寂，需要妳的慰藉」的短文，結果警察根據貼文信箱號碼找到了他。

楊家俍說他沒想到僅僅張貼這種文章，就已經違反兒童及少年性交易防制條例，儘管他沒留下案底，但還是選擇尊重中執會決議的精神，主動向民進黨提出放棄提名資格的申請。

「我覺得非常詫異。」爭取國民黨提名的議員舒翠玲說，社會上走跳的人，所作所為總有一天要還的，知錯能改善莫大焉，大家都希望社會有更大的包容，能原諒那些犯過錯誤而願意改正的人，但民意代表的職務有別於一般行業，必須要用更高道德標準要求。

舒翠玲表示，楊家俍20年前違反兒童及少年性交易防制條例，雖然年代久遠，但絕大部分民眾沒辦法接受，楊自己選擇退出，不管是因為良心上的煎熬，還是為了政黨利益，都是明智的抉擇。

現任立委呂玉玲表示，楊家俍應繼續為桃園服務，畢竟他已經道歉了，希望大家給他人生第二次機會；至於國民黨之後將做電話民調，自己會認真努力照自己的步伐，爭取鄉親的認同和支持，繼續為鄉親服務。

議員黃敬平表示，社會對於兒少婦女的保護是非常重視，對於楊家俍勇於承認，他表示欽佩也有遺憾，呼籲政府應強化教育；他若擔任立委，會特別重視這方面的教育議題，讓男性尊重性別差異。