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兔來好「客」鬥鬧熱 苗縣9家青創店家營造客語友善環境

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
客語青創店家響應兔來好「客」鬥鬧熱活動。圖／苗栗縣政府提供
客語青創店家響應兔來好「客」鬥鬧熱活動。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推動客語友善店家，今年結合9家青創店家推出「兔來好『客』鬥鬧熱」講客語贈好禮活動，鼓勵年輕人勇敢說客語，獲得回響，目前全縣已有900多間店家、公私場所張貼「𠊎講客」貼紙，提供客語服務，縣府盼邀更多店家加入，公私協力攜手營造「客家就係生活，生活就係客家」的客家大縣。

苗栗縣文化觀光局指出，客語友善青創店家包括銅鑼窯、中山168、墨湘咖啡、Vu cafe•烏色咖啡、氺の尼泥研製所 、來本冊子 Re:mainer、Zo.craft 鑿工藝台灣店、Bonbons法式甜食工作室、皇手製作-童正一手工原木筆等9家業者，日前店家配合促銷，說出通關客語密碼可兌換「苗青好禮」禮品組，吸引不少民眾。

青創店家都是年輕業者，有些也是客家子弟，都有共識為客語傳承盡心力，平時鼓勵員工講客語，也希望藉由這次活動讓消費者一起講客語，體現「我客家我驕傲」氛圍，希望在苗栗講客語成為日常，成為主流語言。

苗栗縣長鍾東錦表示，縣內目前共有900多家店家、銀行、郵局、大賣場等場所張貼「𠊎講客」貼紙，提供客語服務，感謝公私協力共同推展與傳承客家話，這次青創店家響應活動，也希望未來有更多店家加入「𠊎講客」行列，縣府將不定期推動相關活動，除讓店家擴大集客效益，也讓客語融入日常生活中，公私聯手打造「𠊎講客 、講客乜會通」的客語環境，呼籲民眾相挺客語友善店家，只要貼上客語友善環境的商家或單位，就表示裡面的服務人員都可用客語溝通。

鍾東錦強調，苗栗縣客家人口約62.5%，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，縣府積極配合客委會推動客語為通行語計畫，是全國唯一獲五連霸佳績優等縣市，縣府從學校、社區、公共領域3方面全方位推廣客語，不斷以跨局處合作、公私協力推陳出新，希望民眾在苗栗不論食、衣、住、行使用客語都能溝通，大幅提高客語在日常生活的使用率，成為客家縣市標竿。

周博治診所張貼「𠊎講客」貼紙，提供客語服務。圖／苗栗縣政府提供
周博治診所張貼「𠊎講客」貼紙，提供客語服務。圖／苗栗縣政府提供
苗栗的台灣銀行張貼「𠊎講客」貼紙，提供客語服務。圖／苗栗縣政府提供
苗栗的台灣銀行張貼「𠊎講客」貼紙，提供客語服務。圖／苗栗縣政府提供

客語 青創 鍾東錦

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