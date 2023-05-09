傳遞愛與感恩 竹南聖家啟智中心舉辦發康乃馨活動

母親節即將到來，苗栗縣私立聖家啟智中心和縣議員邱毓興，今天上午在竹南第二公有市場合辦發送康乃馨活動，以傳遞愛與感恩，呼籲社會上更多的人們關注弱勢族群，為他們送上關懷和支持。

現場有許多的義工和聖家啟智中心的學員及縣議員邱毓興一起放送康乃馨給鎮民，尤其是聖家的學員，在現場有機會透過活動，接觸到更多的人群，感受到社會的關愛和支持。

聖家啟智中心主任林美秀表示，聖家是一個為智能障礙者提供服務的非營利機構，其使命在於為弱勢族群提供支持和幫助。希望透過這樣的公益活動，讓更多的人能夠認識到聖家啟智中心的存在與理念，也藉此機會呼籲社會大眾對弱勢族群的關注與支持。

縣議員邱毓興議員長期以來致力於社區公益事業，並積極參與各種公益活動。他表示「這次的公益活動是我們努力推動苗栗縣社會福利事業的一部分，我們希望能夠透過這樣的活動，讓更多的人能夠了解到社福機構的重要性，並且關注到弱勢族群的權益。」