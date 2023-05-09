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新湖地政事務所整合櫃台服務 可縮短等待時間

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新湖地政事務所整合櫃台服務，希望提供民眾一站式服務縮短辦理業務時間。圖／竹縣府提供
新湖地政事務所整合櫃台服務，希望提供民眾一站式服務縮短辦理業務時間。圖／竹縣府提供

新竹縣新湖地政事務所為簡化流程、縮短洽辦業務等待時間，近日啟用數位多媒體叫號系統，同時櫃台服務整合，分為謄本業務與多功能業務，預期未來藉由多功能業務櫃台，將能一次完成收件、計費、繳費等所有程序，提供民眾便捷優質一站式服務、減少等待時間。

新湖地政事務所主任李美娟表示，新湖地政事務所提供服務選項區分為謄本櫃台、多功能櫃台及簡易案件櫃台3大類櫃台；其中多功能櫃檯部分是將原先登記、測量收件、計費、收費的單一功能櫃台整併，讓洽公民眾能一次完成收件、計費、繳費等所有程序，提供民眾便捷優質一站式服務，免於所內奔波。

李美娟指出，因櫃台服務項目已經逐漸不敷民眾需求，在多次觀摩學習其他地所的優點和各課同仁不斷開會研究後，決定將各項櫃台服務項目整合，另考量謄本業務與多功能櫃台業務所需辦理時間有差距，為避免請領謄本的民眾久候，仍將謄本業務與多功能櫃台業務分櫃辦理。

為了提供民眾多元及安全的洽公環境，更有效提升整體作業效率，新湖地政事務所也啟用數位多媒體叫號系統，民眾到事務所辦業務，只要自行選擇用「觸控式取號」或是以「揮手感應」取號，就能獲取號碼單。

為有效提升公家機關為民服務滿意度和良好印象，新湖地政事務所同時辧理民眾洽公滿意度問卷調查，藉由統計相關數據，提供後續為民服務提昇及改進，未來也會持續落實便民理念，打造更便民的服務。

新竹

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