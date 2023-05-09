永恆之丘積水竹市議會新聯線黨團將赴監察院檢舉前市府

號稱最美納骨塔的新竹市永恆之丘納骨塔將於5月15日開放選位，卻驚爆嚴重進水與積水問題，市議會新聯線政團今開記者會指前市長林智堅繼棒球場等工程瑕疵後，再次原形畢露，彰顯林智堅浪擲預算，卻頻頻蓋出「金玉其外，敗絮其中」的公共工程．並稱將赴監察院檢舉前市府可能涉及行政疏失。

市議員李國璋指出，原定去年七月完工的大坪頂永恆之丘納骨塔在林智堅拍完美照貼文後，隨即因開放天井設計導致雨後內部嚴重積水，緊急追加超過1700萬的預備金進行變更設計工程，沒想到效果不彰，遇雨仍然會進水、積水。這樣的工程設計，前正副市長林智堅、沈慧虹、前民政處長張力可，這組「智慧力連線」難道不該出面道歉負責任嗎？

市議員余邦彥批評，在傳統文化習俗中，先人的塔位即便環境潮濕都是會不利後代運勢的，更何況是下雨就嚴重積水的納骨塔，叫市民如何安心讓先人們在此安息？議員宋品瑩說，前市府大肆在社群媒體及新聞稿中宣揚永恆之丘獲得「行政院公共工程金質獎」，現在連兩次下雨即積水的慘狀，讓人不禁質疑此獎公信力何在？

議員鄭慶欽說，人民公帑一分一毫都應謹慎評估花用，「防水排水」應是工程品質最基本要求，只顧著符合城市美學卻罔顧實用性，著實是本末倒置。

新聯線政團拿出前市府的公文證明，指永恆之丘設計圖說已於2018年由前市府核定，且是「沈慧虹代決」，必須追究當時核定設計圖說的相關人員疏失，將赴監察院檢舉對林智堅、沈慧虹、張力可涉及的行政疏失進行調查，給民眾一個交代。