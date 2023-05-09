檢驗加壓站供電設備 竹南、頭份部分地區明後天將停水
自來水公司第三區管理處為維持加壓設備及轄區供水穩定，將辦理頂埔加壓站及興華加壓站供電設備檢驗，明、後天竹南、頭份部分地區將停水施工各6小時，另外新竹市香山地區將減壓供水，水公司提醒用戶注意並及早儲水備用。
水公司第三區管理處表示，頂埔加壓站供電設備檢驗， 停水時間從5月10日上午8點起至下午2點止共6小時，停水區域包括竹南鎮頂埔里、公義里、崎頂里、東崎頂、鳳梨坑、相思林、崎腳等地區停水，另外水壓降低地區為新竹市香山區中華路5段、6段等地區。
興華加壓站供電設備檢驗，停水時間從5月11日下午1點起至下午7點止共6小時，停水區域包括頭份市新華里、斗煥里、珊湖里、流東里等地區。
水公司表示，受影響地區用戶請留意並提早儲水備用，並請配合節約用水，小心火燭，停水期間應關閉抽水機電源馬達，以免空轉過久產生高溫導致馬達損壞或造成火災。
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