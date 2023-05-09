垃圾焚化爐基金快要撐不住 苗栗送燒廢棄物漲聲響起

苗栗縣環境保護基金（焚化爐基金）再兩年就要呈負值，苗栗縣政府擬調漲焚化廠處理費用，其中，鄉鎮市公所送燒垃圾擬從每噸1200元，漲到1600元，預估1年可增加7846萬元收入，希望可以撐到BOT契約的2028年。

苗栗縣議會今天定期會，縣長鍾東錦施政報告特別提及，焚化爐協助其他縣市代燒垃圾，隨著中央補助比例減少，燒垃圾成賠本生意，因此擬調漲各項廢棄費用，持續滾動式檢討，確保永續營運。

縣府環保局指出，焚化廠2008年2月BOT契約營運20年，目前1年處理約15噸廢棄物，處理成本每噸2259元，產生約2萬噸底渣，5、6000噸飛灰，焚化爐基金每年約有1億元虧損，2025年將呈現負值。

環保局分析營運成本、市場現況及平衡焚化廠財務缺口，今年6月擬調費用，鄉鎮市公所送燒一般廢棄物，每噸1200元調到1600元，代燒外縣市垃圾2500元，調到3000元；事業廢棄物的員工生活垃圾2300元，調到2700元，低熱值2800元調到3200元，高熱值3800元，調到5000元。

鄉鎮市公所送燒垃圾費用前年才調漲，今年漲聲又起，一些公所大喊財政吃不消，苗栗市長邱鎮軍、頭份市長羅雪珠等人說，調漲似乎勢在必行，呼籲鄉親落實垃圾分類，垃圾減量節省送燒費用支出。

另，縣議員曾玟學、温俊勇等人關心廢棄物濫倒，及垃圾焚化底渣去化等議題，認為近年來頻傳廢棄物入侵河床、山區，甚至縣府管理的土地遭殃，汙染破壞環境及生態，還有底渣去化也是大問題，希望縣府拿出辦法。

鍾東錦表示，廢棄物入侵問題，已經指示警察局加強巡邏查察，至於焚化爐產生的底渣，縣府正研擬自治條例，底渣去化再生粒料，依比例使用在管線等工程，至於焚化爐產生的飛灰掩埋，環保署的政策是利用過去的垃圾掩埋場，挖起垃圾處理，空間再來掩埋，縣府也研究試辦。