管理單位多頭馬車 張善政鬆口：擬設公園處

桃園近年興闢許多特色公園，不過議員呂林小鳳直言，部分行政區苦不堪言，不只經費有限，管理也多頭馬車，如區公所農經課並非公園管理專責單位，卻要負責管理，難以兼顧品質。市長張善政表示，市府已開始籌備設置公園管理處，會請副市長王明鉅督導，持續加快腳步。

桃園市共約800處公園，迄今打造56處共融式遊戲場與7處旗艦型遊戲場，呂林小鳳今天在議會總質詢表示，桃園公園不斷增加，但市府工務局和風景區管理處都有同名的景觀工程科，養護工程處則是公園綠地科，「局處業務越是雷同，更難以區分是誰負責」；而除了桃園和中壢區公所有公園課，其他區公所都是農經課負責管理，凸顯人力不足問題。

「桃園公園管理確實是多頭馬車，常常讓民眾一頭霧水。」議員余信憲說，以桃園區為例，建國公園的主管機關是桃園區公所，風禾公園的主管機關卻是養工處，民眾要陳情公園事項時，常常不知道該去哪陳情或跑錯地方；由於管理單位不同，常導致公園養護品質不一，尤其桃園區公所每年維護預算屈指可數，部分公園的維護品質也堪慮。

呂林小鳳表示，目前已有其他縣市成立專責管理單位，例如台北市政府在工務局下設置公園路燈管理處，新北市政府在農業局下設置綠美化環境景觀處，高雄市政府明年也要在工務局下設置公園路燈管理處，建議桃市府也要整編工務局、體育局、養工處、風管處、區公所、農務局人力，成立像是公園管理處的二級單位，統籌公園綠地興闢、維護、管理與行道樹業務。

張善政表示，他上任後有發現類似問題，所以市府已開始籌備公園管理處，目前工務局成立專案小組，並請副市長王明鉅督導，加快成立腳步。工務局長汪在宙表示，正從組織面、法規面檢討，待籌備進度推進後，會再提出專案報告。