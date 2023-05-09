快訊

NBA／奇兵華克第四節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

小甜甜撤告前夫家暴案落幕 經紀人親吐撤告原因

挺孕肚爬山挨轟！7寶媽老公不忍了 發千字文護妻、關閉粉絲頁留言

管理單位多頭馬車 張善政鬆口：擬設公園處

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今表示，市府已開始籌備設置公園管理處，會請副市長王明鉅督導，持續加快腳步。圖為桃園區陽明運動公園。記者陳右豪／攝影
桃園市長張善政今表示，市府已開始籌備設置公園管理處，會請副市長王明鉅督導，持續加快腳步。圖為桃園區陽明運動公園。記者陳右豪／攝影

桃園近年興闢許多特色公園，不過議員呂林小鳳直言，部分行政區苦不堪言，不只經費有限，管理也多頭馬車，如區公所農經課並非公園管理專責單位，卻要負責管理，難以兼顧品質。市長張善政表示，市府已開始籌備設置公園管理處，會請副市長王明鉅督導，持續加快腳步。

桃園市共約800處公園，迄今打造56處共融式遊戲場與7處旗艦型遊戲場，呂林小鳳今天在議會總質詢表示，桃園公園不斷增加，但市府工務局和風景區管理處都有同名的景觀工程科，養護工程處則是公園綠地科，「局處業務越是雷同，更難以區分是誰負責」；而除了桃園和中壢區公所有公園課，其他區公所都是農經課負責管理，凸顯人力不足問題。

「桃園公園管理確實是多頭馬車，常常讓民眾一頭霧水。」議員余信憲說，以桃園區為例，建國公園的主管機關是桃園區公所，風禾公園的主管機關卻是養工處，民眾要陳情公園事項時，常常不知道該去哪陳情或跑錯地方；由於管理單位不同，常導致公園養護品質不一，尤其桃園區公所每年維護預算屈指可數，部分公園的維護品質也堪慮。

呂林小鳳表示，目前已有其他縣市成立專責管理單位，例如台北市政府在工務局下設置公園路燈管理處，新北市政府在農業局下設置綠美化環境景觀處，高雄市政府明年也要在工務局下設置公園路燈管理處，建議桃市府也要整編工務局、體育局、養工處、風管處、區公所、農務局人力，成立像是公園管理處的二級單位，統籌公園綠地興闢、維護、管理與行道樹業務。

張善政表示，他上任後有發現類似問題，所以市府已開始籌備公園管理處，目前工務局成立專案小組，並請副市長王明鉅督導，加快成立腳步。工務局長汪在宙表示，正從組織面、法規面檢討，待籌備進度推進後，會再提出專案報告。

桃園

延伸閱讀

機捷通車至A22老街溪站 王國材：目標7月底

機捷延伸號誌問題有解 部長王國材：預定7月底前通車

擺脫行人地獄惡名 張善政：1至4月開罰數2900件已超越去年

桃園15日起大停水39小時影響40萬戶 張善政：應變供水

相關新聞

竹北市道路養護牛步 案件量大塞車 代表批應有輕重緩急

竹北市公所設置反光鏡和標線劃設牛步，累積的案件量飆升，至今上百件仍未消化，竹北市民代表何宜芯、陳秀玲近期接獲不少民眾抱怨...

八德區公二停車場漲價15%民眾吃不消 民代要求市府降價

疫情後萬物齊漲，3月消費者指數年增率2.35%，民生物資飄破6%，現在連月租停車費也要漲，桃園市有民眾向民代反應，八德區...

竹北天坑 議員批「人禍」

新竹縣竹北市豐采五二○建案周邊道路六度塌陷，縣府昨天到議會專案報告。民進黨籍議員蔡蕥鍹表示，建商監測數據早呈現異常卻未有...

科學園區土地不夠用 苗栗推35公頃農業區變更產專區

苗栗縣科學園區土地難求，縣府評估產業需求，推動竹南科學園區東邊約35公頃農業區，轉型變更產業專區，規畫採區段徵收方式辦理...

竹縣模範母親表揚 縣長讚無私付出

新竹縣長楊文科昨向獲頒模範母親的范邱玉蘭、詹麗香及張余水妹致意，其中關西鎮91歲的范邱玉蘭，育有6名子女，不僅細心照顧患...

歷史共業！南北桃園2土地爭議 市府盼中央協助

桃園市平鎮區南平路二段拓寬案爭議多年，部分住戶認為早年拓寬時沒徵收，要求「舊債先還」，導致遲遲無法施工；桃園區春日路早年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦