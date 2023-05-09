竹北市道路養護牛步 案件量大塞車 代表批應有輕重緩急

竹北市公所設置反光鏡和標線劃設牛步，累積的案件量飆升，至今上百件仍未消化，竹北市民代表何宜芯、陳秀玲近期接獲不少民眾抱怨，也要求市公所在所有道路養護應有輕重緩急。公所回應，去年就發現案件量增加，因只有一家廠商無法完全去化，今年調整要讓三家廠商來施作，等招標完畢，就能逐步消化以往累積的案件量。

何宜芯表示，四月中接獲地方反應反射鏡損壞，以往一個月內要修復，如今卻聽到還會延後，且累積許多的案件量至今都未消化，這讓她搖頭說，「竹北市人口數不斷增加，車流量越來越大，反射鏡對交叉路口來說相當重要，民眾擔憂視線死角會影響行車安全。」

竹北市公所回應，每年標誌畫線與反射鏡的案件量增加，去年編列4百萬施作仍不足，後來又再籌備金額施作，前後花了1千萬。公所從中評估若只有一家廠商施作，去化的速度不快，因為現在每日所增加標誌標線與反射鏡案件量，已經比實際施工速度快。

對此，竹北市公所今年編列1200萬來施作，並改善施工效率，要將竹北市畫定為三個區域，預計將找三家廠商各負責一區，增快發包標線劃設、反光鏡設置等速度。

據悉，市公所也先編列緊急經費來處理此案，然而2月前的標誌畫線等申請單，都還沒有發包，原來是前面所累積的量都還未消化。

陳秀玲質疑，每年都遇到此問題，效率卻沒有改善，里長、里民們都在抱怨，如今都已經五月，礙於市公所內部的行政作業，卻遲遲未能順利招標出去，這些行政作業都無法提早嗎？希望後續得標的廠商能確保施工品質。

對此，何宜芯認為，之前她曾建議過在路口調整反射鏡的位置，更符合往來騎士、駕駛的需求，但些微調整就要納入工班，導致等待的時間很久，她建議由於案件量多且正招標中，公所的道路養護應有輕重緩急原則，特別是與行車安全等有關，且能盡快完成的案件，應先列入優先處理。