快訊

非法保母夫妻踩破3歲男童肝臟、生殖器爛掉身亡 最終下場出爐！

星宇航空時間壓線才說真話 北美旅客：有時間應變卻什麼也不做

數位身分證喊卡「全民埋單10億？」陳建仁回應了

竹北市道路養護牛步 案件量大塞車 代表批應有輕重緩急

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市公所設置反光鏡和標線劃設牛步，累積的案件量飆升，至今上百件仍未消化。記者郭政芬／攝影
竹北市公所設置反光鏡和標線劃設牛步，累積的案件量飆升，至今上百件仍未消化。記者郭政芬／攝影

北市公所設置反光鏡和標線劃設牛步，累積的案件量飆升，至今上百件仍未消化，竹北市民代表何宜芯、陳秀玲近期接獲不少民眾抱怨，也要求市公所在所有道路養護應有輕重緩急。公所回應，去年就發現案件量增加，因只有一家廠商無法完全去化，今年調整要讓三家廠商來施作，等招標完畢，就能逐步消化以往累積的案件量。

何宜芯表示，四月中接獲地方反應反射鏡損壞，以往一個月內要修復，如今卻聽到還會延後，且累積許多的案件量至今都未消化，這讓她搖頭說，「竹北市人口數不斷增加，車流量越來越大，反射鏡對交叉路口來說相當重要，民眾擔憂視線死角會影響行車安全。」

竹北市公所回應，每年標誌畫線與反射鏡的案件量增加，去年編列4百萬施作仍不足，後來又再籌備金額施作，前後花了1千萬。公所從中評估若只有一家廠商施作，去化的速度不快，因為現在每日所增加標誌標線與反射鏡案件量，已經比實際施工速度快。

對此，竹北市公所今年編列1200萬來施作，並改善施工效率，要將竹北市畫定為三個區域，預計將找三家廠商各負責一區，增快發包標線劃設、反光鏡設置等速度。

據悉，市公所也先編列緊急經費來處理此案，然而2月前的標誌畫線等申請單，都還沒有發包，原來是前面所累積的量都還未消化。

陳秀玲質疑，每年都遇到此問題，效率卻沒有改善，里長、里民們都在抱怨，如今都已經五月，礙於市公所內部的行政作業，卻遲遲未能順利招標出去，這些行政作業都無法提早嗎？希望後續得標的廠商能確保施工品質。

對此，何宜芯認為，之前她曾建議過在路口調整反射鏡的位置，更符合往來騎士、駕駛的需求，但些微調整就要納入工班，導致等待的時間很久，她建議由於案件量多且正招標中，公所的道路養護應有輕重緩急原則，特別是與行車安全等有關，且能盡快完成的案件，應先列入優先處理。

北市 標誌 反光鏡

延伸閱讀

竹北路塌前疑監測到異常未把關挨批 新竹縣府允了解

竹北天坑／議員揭連月數據監測竟無人把關 痛批天坑是人禍

國中會考將登場 畢業後念哪？新竹家長憂在地高中不足

注意！竹縣4鄉鎮 5月15起區域停水39小時 影響6.1萬戶

相關新聞

八德區公二停車場漲價15%民眾吃不消 民代要求市府降價

疫情後萬物齊漲，3月消費者指數年增率2.35%，民生物資飄破6%，現在連月租停車費也要漲，桃園市有民眾向民代反應，八德區...

竹北天坑 議員批「人禍」

新竹縣竹北市豐采五二○建案周邊道路六度塌陷，縣府昨天到議會專案報告。民進黨籍議員蔡蕥鍹表示，建商監測數據早呈現異常卻未有...

科學園區土地不夠用 苗栗推35公頃農業區變更產專區

苗栗縣科學園區土地難求，縣府評估產業需求，推動竹南科學園區東邊約35公頃農業區，轉型變更產業專區，規畫採區段徵收方式辦理...

竹縣模範母親表揚 縣長讚無私付出

新竹縣長楊文科昨向獲頒模範母親的范邱玉蘭、詹麗香及張余水妹致意，其中關西鎮91歲的范邱玉蘭，育有6名子女，不僅細心照顧患...

歷史共業！南北桃園2土地爭議 市府盼中央協助

桃園市平鎮區南平路二段拓寬案爭議多年，部分住戶認為早年拓寬時沒徵收，要求「舊債先還」，導致遲遲無法施工；桃園區春日路早年...

機捷延伸號誌問題有解 拚7月通車

機捷A21（環北站）至A22（老街溪站）因機電號誌整合問題，通車期限屢次延宕，立法院交通委員會昨視察整合進度，交通部長王...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦