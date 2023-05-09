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八德區公二停車場漲價15%民眾吃不消 民代要求市府降價

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
八德區公二停車場季繳停車費去年底至今從6900調漲到8000，漲幅將近15%，民眾大喊吃不消，目前正在施作地坪更新工程。記者陳右豪／攝影
八德區公二停車場季繳停車費去年底至今從6900調漲到8000，漲幅將近15%，民眾大喊吃不消，目前正在施作地坪更新工程。記者陳右豪／攝影

疫情後萬物齊漲，3月消費者指數年增率2.35%，民生物資飄破6%，現在連月租停車費也要漲，桃園市有民眾向民代反應，八德區公二停車場季繳停車費去年底至今，從6900調漲到8000，漲幅將近15%，實在讓人吃不消。交通局回應，本案今年重新招標，目前費用還未高於上限費率，將尊重市場機制。

議員許家睿表示，民眾向他陳情，停車場的費用漲幅竟然比消費者指數還高，蛋價和油價目前逐漸回穩，究竟市府調漲的根據是什麼。市府不應該帶頭漲價，應該苦民所苦，現在有訂定收費上限，未來應朝向訂定每年漲幅的標準，避免有漲幅過高，民眾難以負擔的情況。

營運廠商表示，漲價是因為場地重新招標的合約權利金增加，加上近年物價上漲、以及更新地坪、內部排水改善及設備需要的成本。且本場為室內停車場，常有久停不動車輛，費率調整有助於提高周轉率，與平面停車場有差異性。調價後為期半年，會循市場機制，若有接受度不高，將會檢討調降。

交通局表示，公有停車場皆有訂定收費上限標準，八德區公二停車場費率最高上限月租4800元，臨停每小時上限最高40元，今年1月1日重新招標，相關費用仍未高於契約上限費率，將尊重市場機制。

八德區公二停車場季繳停車費去年底至今從6900調漲到8000，漲幅將近15%，民眾大喊吃不消。記者陳右豪／攝影
八德區公二停車場季繳停車費去年底至今從6900調漲到8000，漲幅將近15%，民眾大喊吃不消。記者陳右豪／攝影

停車費 物價

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