稱敬老金獲全體議員支持遭打臉 苗縣府急修正

苗栗縣政府今天發布新聞稱縣長鍾東錦於公開活動中宣示，三節敬老禮金自治條例獲「全體議員」支持；部分議員批「審都還沒審」，質疑捏造事實。縣府晚間緊急修正新聞稿。

苗栗縣長鍾東錦今天主持西湖鄉天福宮社區照顧關懷據點揭牌儀式，縣府行政處於活動結束後發布新聞稿，內容提及「鍾縣長宣示競選所提出的三節敬老金政策，已獲得縣議會38席全體議員支持，預計今年11月編列預算，最快明年過年即可領取、兌現政見」。

苗栗縣議員曾玟學透過臉書粉專文反駁指出，議會連開都還沒開，自治條例連一讀都還沒通過，審都還沒審，講的一副已經通過的樣子，「鍾東錦縣長是有特異功能可預知未來？還是根本沒把議員放在眼裡？」

曾玟學表示，縣政府直接幫議員發言，甚至講38席全體議員都支持，「請問有問過每一位議員了嗎？至少我沒有被任何人問過，未免太離譜」。

曾玟學並說，在沒有講清楚錢從哪裡來、怎麼發、怎麼跟各鄉鎮公所配合前，「我不會就這樣無條件支持」，請縣長與縣府修正說法，尊重議會程序，不要捏造事實，亂寫還沒發生的事情。

苗栗縣政府社會處長楊文志接受中央社記者電訪表示，他在活動現場聽到縣長的語意是，針對三節敬老金政策，縣議會已有議員支持並連署提出三節禮金自治條例草案，且參與連署的名單中藍、綠議員都有。

楊文志指出，晚間接獲部分議員反映此事後，經聯繫行政處新聞科，新聞稿內容已修正為「議會所提的三節禮金自治條例也都有藍、綠議員的同意連署」。

縣府行政處新聞科長蔡瀅瀅告訴中央社記者，因撰稿人員筆誤，稍早發布於縣府官網及臉書的相關內容都已修正。