竹縣模範母親表揚 縣長讚無私付出

新竹縣長楊文科昨向獲頒模範母親的范邱玉蘭、詹麗香及張余水妹致意，其中關西鎮91歲的范邱玉蘭，育有6名子女，不僅細心照顧患病的丈夫，更一手包辦家務及務農工作，努力賺錢供子女讀書。

縣府表示，67歲的詹麗香由新竹縣工商婦女服務協會推薦，出生於屏東東港鎮，因工作認識客家人范木河並結為連理，育有1子1女。楊文科表示，詹麗香為了與公婆更好的溝通，從零開始學習客語，更熱愛唱山歌，精神值得學習。

模範母親張余水妹高齡98歲，新埔在地人，婚後育有3子2女，以身教重於言教之理念，辛苦養育兒女長大，堅信「教育才能改變人生」，子女皆為大學畢業，在當年相當不容易。

范邱玉蘭多年茹苦含辛，勤儉持家，子女都十分爭氣，服務於電機及外商公司或自行創業，為社會企業貢獻心力，並皆已成家。

楊文科說，范邱玉蘭年紀雖大，但仍耳聰目明、身心健康，已傳子孫68人，四代同堂，享受天倫之樂。