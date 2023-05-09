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機捷延伸號誌問題有解 拚7月通車

聯合報／ 記者陳右豪／桃園報導
機捷A21（環北站）至A22（老街溪站）因機電號誌整合問題，通車期限屢次延宕，昨會勘預計7月底通車。記者陳右豪／攝影
機捷A21（環北站）至A22（老街溪站）因機電號誌整合問題，通車期限屢次延宕，昨會勘預計7月底通車。記者陳右豪／攝影

機捷A21（環北站）至A22（老街溪站）因機電號誌整合問題，通車期限屢次延宕，立法院交通委員會昨視察整合進度，交通部長王國材強調，若履勘沒有問題，預定7月底前順利通車。至於安全問題，王國材認為重點是要避免司機員犯錯，桃園市長張善政責成桃捷機員訓練必須到位。

張善政表示，目前機捷僅通到A21站，即將通車到A22站，僅不到1公里的距離，卻面臨號誌系統整合問題，先前是不同的系統，訊號界面如何整合尚無定論，導致安全會有問題，這幾個月相關單位費勁心思測試修改系統，目前看來沒有問題，邁入最後階段，但捷運公司機員駕駛操作訓練要到位，達到7月通車的目標，也確保通車安全。

中壢吳姓民眾表示，A21延伸至A22通車進度非常緩慢，希望真的能在7月底通車，而與台鐵中壢站共構的A23站要等到2028年，不奢望能提前完工，但希望通車日期至少不要跳票，並保證安全。

王國材昨指出，A21至A22站，因2段機電系統是不同的廠牌，需要轉換過程，目前整個標準作業程序及司機員運轉已經測試多次，5月底會辦理履勘，預計以7月底通車為目標。

外界質疑為何每次到此路段都需要手動切換，王國材說，未來會跟綠線延伸線整合，在某個時間點統一機電號誌，目前只是臨時狀況，重點是要避免司機員犯錯，他會責成鐵道局與桃捷公司討論，運作時不要出錯，也要順暢。

交通部鐵道局簡報時表示，未來A21至A22號誌系統由司機員手動切換，系統已取得第3方安全認證評估，對於司機員訓練，未來捷運公司會透過行控中心輔助，確實提醒司機員。

鐵道局表示，目前A22站測試的異常改善狀況，主要分為3個部分，包括旅客資訊顯示系統異常，已要求廠商優化系統；無線電斷訊異常，已增派2名技師來台解決，車載軟體異常問題也已改善完成。

鐵道局指出，預計5月底會進行履勘，若沒問題，且通過測試，預計7月30日前通車。

王國材 鐵道 交通部長

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