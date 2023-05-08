竹北路塌疑因抽地下水釀禍 竹縣府：由檢調釐清

新竹縣議員歐陽霆今天說，竹北某建案旁道路坍塌，疑建商未能掌握地下水情形釀禍，竹縣府表示，初判為抽地下水所致，後續由檢調釐清，縣府會加強建築風險管理，避免再發生。

新竹縣議會第20屆第1次定期會今天進行專案報告議程，縣府指出，竹北市某建案旁道路莊敬六街，在4月27日第5次坍塌發生後，縣長楊文科即勒令停工，並在本月5日完成首次透地雷達檢測，將盡快取得分析，確認工地鄰近道路土質狀況。

工務處長江良淵會中表示，從去年6月至今，已共發生5次明顯坍塌，縣府共4度勒令停工，4度開罰起造人、承造人與監造人，並在去年8月第3次坍塌後，主動依刑法將全案函送新竹地檢署調查。

江良淵說，目前透地雷達已做首次檢測，將要求廠商盡快提供分析數據，確認鄰近的土質狀況，未來要求每週至少一次檢測。

工務處提供新聞資料指出，這5次坍塌初步判斷為工地開挖抽取地下水，土石流失造成地層下陷，確定原因仍須尊重調查結果。

會後，民進黨新竹縣議員歐陽霆在臉書發文表示，針對此建案，過去在復工說明會新竹縣政府工務處有保證，建設公司有派第三方單位對附近的道路做監測，只要做完地下室地質狀況就會穩定，要大家放心。

歐陽霆說，但拿到建商的完整報告後才發現，其中「地下水位觀測井」，原本應該有4座分別位於鄰近道路，但有3座是壞的沒有任何數值。

歐陽霆指出，這代表此建商在未能掌握內外壓力差、地下水水位的情況下就不斷抽水，直至道路出現崩塌才驚覺情況嚴重。

新竹縣政府提供新聞資料指出，楊文科重視工安事件，也指示建築風險管理應加強，不應再發生類似事件，縣民無法容忍。

工務處表示，目前針對大有可為社區損害、各管線設置單位修復（水、電、瓦斯均已修復）、特斯拉車主車損、莊敬六街復原、專案小組會議等均列管追蹤。

工務處說，將落實相關措施，包含業管單位內控機制委託專業單位調查過往曾發生類似案件的地點，制定熱區做定期檢查；審查機構加強審議，依據委託調查的熱區，申請大面積基礎開挖的建案，由審議委員從嚴把關等。