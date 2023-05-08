全桃園下周將大停水39小時 374個臨時供水站地點曝光

台水公司第二區處預定5月15日至16日辦理龍潭三坑原水站原水管改善工程施工，大桃園12區304個里將停水、降壓39小時，影響高達40.7萬戶。桃園市經發局今天表示，因應停水作業，市府與台水合作，規畫設置台水公司70處飲用水供水站、市府234處非飲用水供水站及開放水井32口，以供民眾就近取水。

桃園今年1月龍潭區三坑抽水站爆管，導致南桃園30多萬戶大停水，台水為此辦理三坑原水站原水管改善工程，包括龍潭、平鎮、大溪、楊梅、中壢、新屋、觀音、大園、八德、蘆竹、桃園、復興等12個行政區都會受影響。

經發局表示，經發局網站已建置「5/15-5/16停水專區」，民眾可點選「停水查詢」、「飲用水供水站」及「非飲用水供水站及水井」，供民眾查詢全市70處飲用水供水站、234處非飲用水供水站及32口水井的地點。

經發局表示，此次臨時飲用水供水站大園區有6處、大溪復興5處、中壢區16處、平鎮區11處、新屋區6處、楊梅區8處、龍潭區5處、觀音區13處；提醒民眾，本次最長停水時間為39小時，請市民提早於停水前6小時完成儲水。

臨時供水站地點：

70處飲用水供水站位置https://www.water.gov.tw/dist2/Subject/Detail/79161?nodeId=6096、地圖點位https://wateroffmap.water.gov.tw/supply。

市府234處非飲用水供水站及32口水井，地圖點位https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=zh-TW&mid=1Gmuv3Dme2nxoSaj6BYjNjEnh8ROYe2I&ll=24.97761860604151%2C121.14760808684444&z=11