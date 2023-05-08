高虹安指永恆之丘納骨塔積水 議員籲扛責解決問題

民進黨新竹市議會黨團總召陳建名今天表示，新竹市長高虹安批評永恆之丘納骨塔積水，卻又開放民眾申請選位、強行啟用，認為身為市長應扛起責任解決問題。

高虹安今天召開記者會表示，大坪頂永恆之丘納骨塔的建築設計未周詳考量新竹地區風雨特性，導致雨水易落入牌位、塔位區，市府必須讓民眾了解，盡到告知的責任。

高虹安說，市府去年雖針對永恆之丘投入新台幣1730萬元補救，仍無法有效遮蔽風雨，上月新竹地區降下豪雨時，受影響區域包括5樓櫃位、2樓南側、祭祀空間前等區域，影響塔位約6000個、祖先牌位約4000個。

高虹安表示，營造廠商均按圖施工，並無違失，但最終卻因設計問題有約1萬個塔位或牌位可能受風雨影響，雖然建物外觀非常漂亮，但實際使用確有問題，民眾權益受損，也對往生者不尊重。

新竹市政府民政處長嚴翊琦表示，短期處置將採降下防火鐵捲門阻擋風雨；中期進行專家體檢，力拚113年清明節前完成相關改善工程；長期則針對半開放設計、停車位不足、景觀設施耐用度不足等情況研擬改善。

民進黨新竹市議會黨團總召陳建名發布新聞稿表示，若在工程驗收期間，發現還有優化改善空間，高虹安應扛起責任解決，不解為何召開記者會批評有積水，卻又公告永恆之丘將啟用，甚至已開放民眾網路登記，「這不是很奇怪嗎？」

陳建名表示，市政建設延續需靠每一任首長努力，高虹安不應誤導民眾，導向人謀不臧或弊案，這只會讓優秀的建築師與優良的營造廠商不敢再參與新竹市公共建設，更呼籲高虹安不要遇到與前市府有關的政策或建設，就「好康夾去配，不合味的就嫌臭臊」。

據新竹市政府民政處新聞資料，「永恆之丘」以清水模外觀設計，採天井設計的納骨塔，採光通風佳，並設置「觀海窗」，建築獲「2019國家卓越建設獎金質獎」、「第22屆公共工程金質獎-建築類-特優」等肯定，5月15、16日將依殯葬管理所於2月1日抽出的選位順序，依次序安排選位，5月17日起則開放民眾自由選位，相關申請程序請洽新竹市殯葬管理所。